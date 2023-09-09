Bloomberg: Ердоган вмовляє лідерів G20 піти на поступки Росії

Туреччина каже своїм колегам, що спосіб відновити угоду полягає в послабленні деяких санкцій

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає лідерів G20 задовольнити деякі вимоги Росії щодо зернової угоди. Про це пише Bloomberg.

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Як повідомили джерела, знайомі з ходом переговорів, Ердоган, який допоміг укласти початкову Чорноморську зернову ініціативу у 2022 році, намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G20 у Нью-Делі цими вихідними.

Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії свідчить про виклики, з якими він стикається під час свого балансування між обома сторонами.

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Туреччина прагне відновити поставки згідно з підтриманою ООН угодою, з якої Росія вийшла в липні, але Ердогану не вдалося переконати президента Росії Володимира Путіна приєднатися до угоди на переговорах у Сочі, цього тижня.

За словами трьох турецьких посадовців, знайомих з обговореннями, Туреччина просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства та добрив лондонським Lloyd’s і відновити підключення Російського аграрного банку до системи SWIFT для міжнародних платежів.

Своєю чергою очікується, що члени G20 вимагатимуть «негайних і безперешкодних поставок зерна, продуктів харчування та добрив/вхідних ресурсів з Російської Федерації та України».

Угода важлива для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, насамперед в Африці. інфраструктуру.

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США та їхні союзники відкидають заяви Росії про те, що санкції обмежують експорт сільськогосподарської продукції з РФ, і поки що опираються закликам послабити обмеження.

Кілька європейських дипломатів заявили, що Росія відхилила запропонований ООН компроміс, який мав би створити дочірню компанію державного «Россєльхозбанку», який потрапив під санкції, і дозволити новій компанії використовувати SWIFT.

За їх словами, Туреччина під час зустрічей часто згадує про стан зернових переговорів. Анкара намагається знайти консенсус у спробі відновити угоду, сказав індійський чиновник.

Туреччина каже своїм колегам, що спосіб відновити угоду полягає в послабленні деяких санкцій, які, як стверджує РФ, перешкоджають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запчастини, заявили турецькі чиновники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Організація Об’єднаних Націй активно бере участь у спробах покращити російський експорт зерна та добрив, щоб переконати Москву відновити безпечний чорноморський експорт українського зерна.

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До слова, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США не підуть на поступки для того, щоб Росія відновила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Попри це, Штати вже вирішили декілька проблем, які пов'язані з експортом російського зерна, але це «не питання поступок».