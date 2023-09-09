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Bloomberg: Ердоган вмовляє лідерів G20 піти на поступки Росії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Bloomberg: Ердоган вмовляє лідерів G20 піти на поступки Росії
Ердоган балансує між РФ і Заходом
фото з відкритих джерел

Туреччина каже своїм колегам, що спосіб відновити угоду полягає в послабленні деяких санкцій

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає лідерів G20 задовольнити деякі вимоги Росії щодо зернової угоди. Про це пише Bloomberg.

Як повідомили джерела, знайомі з ходом переговорів, Ердоган, який допоміг укласти початкову Чорноморську зернову ініціативу у 2022 році, намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G20 у Нью-Делі цими вихідними.

Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії свідчить про виклики, з якими він стикається під час свого балансування між обома сторонами.

Туреччина прагне відновити поставки згідно з підтриманою ООН угодою, з якої Росія вийшла в липні, але Ердогану не вдалося переконати президента Росії Володимира Путіна приєднатися до угоди на переговорах у Сочі, цього тижня.

За словами трьох турецьких посадовців, знайомих з обговореннями, Туреччина просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства та добрив лондонським Lloyd’s і відновити підключення Російського аграрного банку до системи SWIFT для міжнародних платежів.

Своєю чергою очікується, що члени G20 вимагатимуть «негайних і безперешкодних поставок зерна, продуктів харчування та добрив/вхідних ресурсів з Російської Федерації та України».

Угода важлива для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, насамперед в Африці. інфраструктуру.

США та їхні союзники відкидають заяви Росії про те, що санкції обмежують експорт сільськогосподарської продукції з РФ, і поки що опираються закликам послабити обмеження.

Кілька європейських дипломатів заявили, що Росія відхилила запропонований ООН компроміс, який мав би створити дочірню компанію державного «Россєльхозбанку», який потрапив під санкції, і дозволити новій компанії використовувати SWIFT.

За їх словами, Туреччина під час зустрічей часто згадує про стан зернових переговорів. Анкара намагається знайти консенсус у спробі відновити угоду, сказав індійський чиновник.

Туреччина каже своїм колегам, що спосіб відновити угоду полягає в послабленні деяких санкцій, які, як стверджує РФ, перешкоджають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запчастини, заявили турецькі чиновники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Організація Об’єднаних Націй активно бере участь у спробах покращити російський експорт зерна та добрив, щоб переконати Москву відновити безпечний чорноморський експорт українського зерна.

До слова, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США не підуть на поступки для того, щоб Росія відновила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Попри це, Штати вже вирішили декілька проблем, які пов'язані з експортом російського зерна, але це «не питання поступок».

Теги: Реджеп Таїп Ердоган росія саміт зерно Україна G20

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