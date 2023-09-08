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Пентагон вказав, коли зустрінуться міністри оборони Умєров та Остін

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Пентагон вказав, коли зустрінуться міністри оборони Умєров та Остін
Телефонна розмова між міністрами Оборони України та США буде обов’язково спланована найближчим часом
фото з відкритих джерел

Глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться особисто з Рустемом Умєровим під час наступного засідання у форматі «Рамштайн»

У Міністерстві оборони США очікують, що перша телефонна розмова між главою Пентагону Ллойдом Остіном і новим міністром оборони України Рустемом Умєровим відбудеться в найближчій перспективі. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

«Я упевнена що вони поспілкуються дуже скоро», = заявила Сінгї.

Представниця американського оборонного відомства зазначила, що в Вашингтоні знають про затвердження Рустема Умєрова на посаді міністра оборони України, тож телефонна розмова буде обов’язково спланована найближчим часом. 

Крім того, за її словами, очікується, що глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться особисто з Умєровим під час наступного засідання у форматі «Рамштайн», запланованому в другій половині цього місяця.

Раніше Умєров розповів, які перші рішення ухвалить на посаді міністра оборони.

Нагадаємо, що 6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова.

Читайте також: Новий міністр оборони. Чому президент обрав Умєрова (досьє)
Теги: Рустем Умєров США Україна Пентагон

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