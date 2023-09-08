Пентагон вказав, коли зустрінуться міністри оборони Умєров та Остін

Телефонна розмова між міністрами Оборони України та США буде обов’язково спланована найближчим часом

Глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться особисто з Рустемом Умєровим під час наступного засідання у форматі «Рамштайн»

У Міністерстві оборони США очікують, що перша телефонна розмова між главою Пентагону Ллойдом Остіном і новим міністром оборони України Рустемом Умєровим відбудеться в найближчій перспективі. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

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«Я упевнена що вони поспілкуються дуже скоро», = заявила Сінгї.

Представниця американського оборонного відомства зазначила, що в Вашингтоні знають про затвердження Рустема Умєрова на посаді міністра оборони України, тож телефонна розмова буде обов’язково спланована найближчим часом.

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Крім того, за її словами, очікується, що глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться особисто з Умєровим під час наступного засідання у форматі «Рамштайн», запланованому в другій половині цього місяця.

Раніше Умєров розповів, які перші рішення ухвалить на посаді міністра оборони.

Нагадаємо, що 6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова.