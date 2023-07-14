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У Британії скандал: Китай проник в усі сектори економіки країни

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Британії скандал: Китай проник в усі сектори економіки країни
Китай вів активну шпигунську кампанію в Британії
фото з відкритих джерел

Китайські інвестиції у Великій Британії залишилися безконтрольними

Китай намагався проникнути в британські спецслужби зі своїми шпигунами в рамках «плідної та агресивної» шпигунської кампанії. І Китаю вдалося проникнути в усі сектори економіки Великої Британії. Про це йдеться в звіті парламентського комітету з розвідки та безпеки країни, пише The Times.

Комітет з розвідки та безпеки ISC, який контролює службу безпеки MI5 та розвідку MI6, дійшов висновку, що уряди, які змінювали один одного, не змогли впоратися із загрозою, оскільки «економічні інтереси мали перевагу».

У висновку також йдеться, що китайські інвестиції в ядерний сектор означають, що колись британську електроенергію можна буде викупити, якщо відносини між країнами погіршаться. Документ  попереджає про «кошмарний сценарій», коли Китай мав би технологічну перевагу та міг би здійснювати політичний та економічний вплив на всіх рівнях.

Як передає BBC, у звіті також досліджується втручання Китаю в наукові кола Британії, націлювання на промисловість і технології, інвестиційні угоди за участю Китаю та участь Китаю в критичній національній інфраструктурі Великої Британії.

Китайські інвестиції у Великій Британії, як йдеться у звіті, залишилися безконтрольними. Висловлюється «серйозна стурбованість» тим фактом, що уряд, на думку комітету, «не хоче, щоб було будь-яке значуще дослідження чутливих інвестиційних угод».

Парламентський комітет з розвідки та безпеки заявив, що уряд «виявив дуже мало інтересу до попереджень академічних кіл» щодо використання Китаєм плати та фінансування, впливу на британських науковців «через спонукання та залякування», а також «моніторинг та контроль» китайських студентів. Деякі академічні установи, здається, закривають очі на такі спроби, «вони раді просто взяти гроші», додається у звіті.

Голова комітету Джуліан Льюїс сказав: «Ми знаходимося на траєкторії кошмарного сценарію, коли Китай краде креслення, встановлює стандарти та створює продукти, надаючи політичний та економічний вплив на кожному кроці».

У відповідь на звіт прем'єр-міністр Ріші Сунак сказав, що він все ще хоче мати «конструктивні» відносини з Китаєм, але визнав, що це «виклик епохи для міжнародного порядку».

До слова, днями хакерська група Storm-0558 , що базується в Китаї, з метою шпигунства зламала низку облікових записів електронної пошти, пов'язаних із державними установами в країнах Західної Європи.

Теги: економіка Китай шпигун Велика Британія Ріші Сунак

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