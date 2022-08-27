Росія будуватиме в Угорщині два нові ядерні реактори

Росія побудує два атомні реактори в Угорщині

Російська компанія «Росатом» побудує одразу два нові ядерні реактори в Угорщині

Російська компанія «Росатом» днями розпочне будівництво двох нових ядерних реакторів в Угорщині, заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє BBC.

Угода, укладена між Росією і Угорщиною в 2014 році, спрямована на розширення існуючої АЕС «Пакш». Російська атомна промисловість не піддавалася санкціям ЄС через вторгнення в Україну.

АЕС "Пакш" в цей час виробляє 40% електроенергії Угорщини. З двома додатковими реакторами потужність атомної електростанції, що складається тепер з чотирьох реакторів радянської споруди, збільшиться більш ніж в два рази.

«Таким чином ми забезпечимо енергетичну безпеку Угорщини в довгостроковій перспективі і захистимо угорців від різких коливань цін на енергоносії», – заявив Сійярто.

Він додав, що ядерні реактори можуть бути готові до експлуатації в 2030 році. Проект вартістю 12,5 млрд євро значною мірою фінансується Росією.

Нагадаємо, в Україні 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі. Як повідомлялося, на території Запорізької АЕС сталося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська».

При цьому жителів Енергодара закликали поки не пити йод, оскільки радіаційний фон у місті знаходиться в межах норми.

Пізніше стало відомо, що Запорізька АЕС відновила з'єднання з повітряною лінією ПЛ-750 кВ «Дніпровська». При цьому всі генератори відключені. Всі шість блоків залишалися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач.

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