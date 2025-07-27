Окупанти просунулись на Донеччині та Харківщині – DeepState

Окупанти просунулись на Донеччині та Харківщині

В Україні триває 1250-й день повномасштабної війни

У ніч проти 27 липня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно з нею, ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів, Яблунівки та Горіхового

До слова, як зазначили аналітики проєкту DeepState, бійці 225-й окремого штурмового полка звільнили Кіндратівку на Сумщині, при цьому було ліквідовано три батальйони росіян та командир батальйону.

За інформацією джерел DeepState, захисники закінчили зачистку та закріплення у Кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнив 225-й підрозділ на Сумщині.

В Україні триває 1250-й день повномасштабної війни

Загарбники завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосувавши 27 ракет та скинувши 93 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 329 дронів-камікадзе та здійснили 3 550 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

26 липня станом на 22:00 відбулося 122 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.