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Конгрес США готовий сприяти переговорам щодо України – Грем

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Конгрес США готовий сприяти переговорам щодо України – Грем
Грем: Путін серйозно прорахувався з президентом Трампом
фото: Reuters

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив повне розуміння «розчарування президента Дональда Трампа продовженням нападів Росії на Україну», що, на його думку, свідчить про відсутність у Кремля реального бажання сідати за стіл мирних переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ліндсі Грема.

Сенатор підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін «серйозно прорахувався з президентом Трампом».

«Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, незабаром заплатять давно назрілу ціну», – розповів Ліндсі Грем.

Сенатор наголосив на готовності Конгресу США, переважно двопартійно, «допомогти президенту Трампу в його зусиллях, спрямованих на те, щоб сторони сіли за стіл мирних переговорів».

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня. Про це він заявив журналістам під час двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який він дав російському диктатору Володимиру Путіну для досягнення перемир'я з Україною. «Я розчарований президентом Путіним, дуже розчарований. Тож нам доведеться подивитися, і я збираюся скоротити ці 50 днів, які я дав йому, до меншої кількості», – сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, він сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

Згодом глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що президент США Дональд Трамп мав би надати російському диктатору Володимиру Путіну коротший термін для початку мирних переговорів, а не 50 днів. 

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Теги: США путін Дональд Трамп

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