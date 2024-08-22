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Росія може втрутися у вибори у США – The Conversation

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія може втрутися у вибори у США – The Conversation
Нещодавні дослідження показують, що гендерна дезінформація вже активно поширюється в соцмережах, і американські виборці мають бути готовими розпізнавати та протистояти їй
фото з відкритих джерел

Метою росіян може стати Гарріс

Напередодні президентських виборів у США 2024 року дослідники застерігають про можливий вплив російської гендерної дезінформації. Ця тактика спрямована на використання стереотипів про стать та сексуальне насильство для дискредитації жінок-політиків та маніпулювання громадською думкою. Про це пише The Conversation.

Особливо вразливою вважається віцепрезидентка Камала Гарріс, яка вже стикалася з подібними атаками під час виборів 2020 року. Росія, використовуючи ботів та тролів, поширює неправдиві історії, щоб підірвати довіру до жінок-кандидатів, зображуючи їх як некваліфікованих та емоційно нестабільних.

У 2016 році аналогічні стратегії були використані проти Гілларі Клінтон, коли російська пропаганда ставила під сумнів її феміністські погляди. У 2024 році, ймовірно, будуть застосовані ті ж тактики, включно із сегментацією суспільства для посилення розбіжностей і фрагментації феміністського руху.

Раніше стало відомо, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці. Згідно з результатами опитування в ключових штатах (Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсін), Гарріс випереджає Трампа на один пункт. За неї готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа. Ще 5% виборців не визначилися.

До слова, кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс витрачає на цифрову рекламу вдесятеро більше, ніж республіканець Дональд Трамп. Про це пише газета Financial Times. Так, Гарріс вже віддала на піар $57 млн, тоді як Трамп витратив $5,6 млн.

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Теги: росія вибори Камала Гарріс

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