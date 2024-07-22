Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Байден зрікається влади. Прецедент, що трясе Путіна

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Байден оголосив про завершення своєї передвиборчої кампанії
колаж: glavcom.ua

Як рішення Байдена вийти з виборчих перегонів стає викликом для Путіна?

Байден та Путін. Добровільне відречення від влади Байдена – один із болючих ударів по 71-літньому Путіну.

По-перше, це прецедент. Брєжнєв так не пішов, Черненко і Андропов також. Зрештою, досі у світі лідери такого рівня не йшли так, мені здається. Росіяни хочуть бачити наступника, бо реально найбільше (підкреслюю, найбільше), у політичному плані, бояться смерті Путіна і відсутності наступника. Байден ніби каже Путіну: «де наступник?». А Путін говорить їм: наступника не буде.

По-друге, видно, що російська пропаганда готувалася до цього. І поки головний їхній посил дуже примітивний і озвучив його спікер Володін: «Байдена надо привлекать к ответственности за развязанный конфликт на Украине, разрушение экономики стран Европы и санкционную политику против РФ и других стран». Це головна лінія контратаки, чи точніше захисту, росіян. І вона тупа, бо розрахована виключно на частину росіян та невелику частину країн глобального півдня.

Є ще один неочевидний аспект. Путін мислить своє життя не тільки і стільки величчю Росії, скільки бажанням щось довести США. І Байден тут переграв Путіна. І це розуміє велика частина оточення Путіна.

Я ні в якому разі не хочу робити лінійних висновків у цьому аспекті. Просто маємо розуміти: ця історія буде мати продовження у той момент, коли Путін похитнеться. Біологічний годинник все одно спрацює. Символічні речі, а добровільний відхід Байдена – символічний, працюють інколи ефективніше за репресивні чи воєнні операції.

Читайте також: 

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори у США США Джозеф Байден війна росія росіяни конфликт путін пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські сили наближаються до річки Оскіл, ЗСУ тримають оборону
Ворог наступає: що відбувається на Торецькому та Куп'янському напрямку?
10 липня, 14:00
Зараз відбувається тест на здатність цивілізованого Заходу протистояти варварському тероризму і шантажу
Тест на адекватність: чи здатен світ протистояти російському тероризму? 
9 липня, 21:31
На Луганщині триває боротьба між ЗСУ та ворожими військами
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
28 червня, 08:50
Востаннє Олег виходив на зв’язок із рідними, які ще залишалися в Лисичанську, 20 березня 2022 року
Дружина не пережила звістки про його смерть. Згадаймо Олега Мєньшикова
3 липня, 09:00
Окупанти атакували Православну Свято-Архангело-Михайлівську церкву у Зміївці Бериславського району
На Херсонщині окупанти влучили у навчальний заклад, дитячий садок та медичну установу: є поранені
2 липня, 08:27
Президент зустрінеться з губернаторами-демократами, щоб запевнити їх, що він готовий переобрання
Байден відреагував на прохання демократів знятися з президентських перегонів
4 липня, 02:25
Старт саміту НАТО та завершення рятувальних робіт в «Охматдиті». Головне за 9 липня
Старт саміту НАТО та завершення рятувальних робіт в «Охматдиті». Головне за 9 липня
9 липня, 21:00
Над цехом піднімається потужний стовп диму заввишки сотні метрів.
У російських Хімках палає цех керамічних плит, є загроза вибуху (відео)
11 липня, 09:44
Над територією загорання видніється густий чорний дим
У Підмосков'ї палає завод моторних олив (відео)
19 липня, 18:21

Вадим Денисенко

Байден зрікається влади. Прецедент, що трясе Путіна
Байден зрікається влади. Прецедент, що трясе Путіна
Вбивство Фаріон. Проміжні політичні підсумки
Вбивство Фаріон. Проміжні політичні підсумки
Парад мирних договорів. Що далі?
Парад мирних договорів. Що далі?
Орбан у пошуках ролі посередника. Що це означає для України?
Орбан у пошуках ролі посередника. Що це означає для України?
Дагестан. Що криється за новими заворушеннями?
Дагестан. Що криється за новими заворушеннями?
Путін послав Китай. Російський диктатор втрачає терпець
Путін послав Китай. Російський диктатор втрачає терпець

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Ветеран ЗСУ розповів про ставлення бійців до Сирського
118K
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
42K
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
11K
Алла Кудлай: Жалкую, що не пішла в депутати, коли Рудьковський із Морозом пропонували
11K
Що далі, то мирних планів буде більше

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua