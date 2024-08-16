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Білгородщина була більш готовою до наступу ЗСУ, ніж Курщина – The Washington Post

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Білгородщина була більш готовою до наступу ЗСУ, ніж Курщина – The Washington Post
Збройні сили перетнули кордон на бронетехніці у районі села Колотилівка Білгородської області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Видання пише, що Росія була готова до наступу українських сил на Білгородщині, оскільки територія була сильно замінована та укріплена протитанковими перешкодами

Український наступ поширився на Білгородську область, де точаться запеклі бої. Зокрема, там російські війська мали вигляд більш готових до прибуття ЗСУ, на відміну від Курщини. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на трьох українських військових.

Зокрема, за словами військових, після місяців дислокації вздовж кордону їх відправили до Росії, перетнувши кордон на бронетехніці у районі села Колотилівка Білгородської області.

Видання зазначає, що російські війська на Білгородщині були готовими до прибуття українців. Територія була сильно замінована та укріплена протитанковими перешкодами.

Крім того, за даними The Washington Post, Сили оборони України майже одразу потрапили під інтенсивний обстріл артилерії, безпілотників та авіаційних бомб. Як кажуть військові, на Білгородщині їм вдалося просунутися приблизно на 9 км, захопивши покинуті позиції російських військ. Однак тривають напружені бої.

Так, боєць на позивний Хакер розповів, що вся його група була поранена в день прибуття. Обстріл був настільки інтенсивним, що вцілілим довелося кілька днів ховатися в російських окопах, доки не прибула машина для евакуації.

Нагадаємо, для протидії успішному українському наступу Російська Федерація перекинула до Курської області кілька тисяч солдатів з окупованих територій України.

Раніше на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські воїни взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

Як повідомлялося, поблизу міста Льгов у Курській області Росії з’явилася велика траншея, яка може слугувати новим оборонним рубежем після прориву ЗСУ. Траншею вирили біля головної автомагістралі 38К-017 Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області.

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Теги: військові ЗСУ росія Білгород Курщина

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