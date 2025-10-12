Головна Світ Політика
Путін у Таджикистані прогулювався серед гір овочів і фруктів та жартував про голод

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Путін у Таджикистані прогулювався серед гір овочів і фруктів та жартував про голод
Очільник Кремля Володимир Путін та президент Таджикистану Емомалі Рахмон
фото з відкритих джерел

Російські пропагандисти показали, як приймав Путіна та інших глав країн СНД Емомалі Рахмон

Російський диктатор Володимир Путін нещодавно перебував із триденним візитом у Таджикистані. Там відбулося одразу кілька подій. Це саміт «Центральна Азія – Росія», чергове засідання СНД, а також низка двосторонніх зустрічей. Як інформує «Главком», російський пропагандист Павло Зарубін показав, як приймав Путіна та інших глав країн СНД президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Зокрема, вони прогулювалися серед численних інсталяцій із фруктів та овочів. Тут були викладені горою кавуни, дині, а на землі – візерунки з огірків, помідорів, перцю, баклажанів, цибулі, капусти.

В очікуванні вечері Путін узявся жартувати.

«Він з учорашнього вечора мене морить голодом, – сказав Путін, вказуючи на Емомалі Рахмона. – Я кажу: «Навіщо мориш голодом?». А він: «Завтра будемо, разом усі зберемося».

У місці ж, де відбувалася спільна вечеря лідерів, також виклали гранати, лимони, мандарини, яблука і виноград.

Раніше Європейський Союз звинуватив Таджикистан у невиконанні зобов'язань за ордером на арешт російського диктатора Володимира Путіна, виданим Міжнародним кримінальним судом (МКС). 

Нагадаємо, що міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії. Як пояснили у суді, є «розумні підстави» вважати, що Путін несе особисту відповідальність за це.

Раніше російський диктатор Володимир Путін не отримав запрошення на саміт «Великої двадцятки» (G20) від Південно-Африканської Республіки (ПАР), яка приймала захід у своїй країні. Причиною став чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт глави Кремля. 

