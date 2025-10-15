Головна Спорт Новини
Окупанти створили у Донецьку фейковий «Шахтар», який гратиме у Другій лізі Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Окупанти створили у Донецьку фейковий «Шахтар», який гратиме у Другій лізі Росії
Фейкова команда буде укомплектована місцевими гравцями низького рівня, а також футболістами з анексованого Криму

Брати участь у Кубку Росії фейковий «Шахтар» не буде через можливі санкції з боку ФІФА та УЄФА

Окупанти в Донецьку створили фейковий «Шахтар», який гратиме у Другій лізі Росії з футболу. Про це інформує «Главком».

Російські пропагандисти зазначають, що клуб уже почав проходити ліцензування для участі у Другій лізі Росії з футболу у наступному сезоні. Фейковий «Шахтар» потрапить до першої групи Другої ліги дивізіону Б, а домашні матчі проводитиме у Криму.

Бюджет донецького клубу складе близько 60 млн. рублів (близько $750 тисяч). Брати участь у Кубку Росії «Шахтар» не буде через можливі санкції з боку ФІФА та УЄФА щодо Російського футбольного союзу.

Команда буде укомплектована місцевими гравцями низького рівня, а також футболістами з анексованого Криму.

Зазначається, що одночасно з «Шахтарем» у Другій лізі РФ можуть з'явитися фейкові «Фрегат» із Херсонської області та луганська «Зоря».

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

