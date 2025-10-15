Окупанти створили у Донецьку фейковий «Шахтар», який гратиме у Другій лізі Росії

Фейкова команда буде укомплектована місцевими гравцями низького рівня, а також футболістами з анексованого Криму

Брати участь у Кубку Росії фейковий «Шахтар» не буде через можливі санкції з боку ФІФА та УЄФА

Окупанти в Донецьку створили фейковий «Шахтар», який гратиме у Другій лізі Росії з футболу. Про це інформує «Главком».

Російські пропагандисти зазначають, що клуб уже почав проходити ліцензування для участі у Другій лізі Росії з футболу у наступному сезоні. Фейковий «Шахтар» потрапить до першої групи Другої ліги дивізіону Б, а домашні матчі проводитиме у Криму.

Бюджет донецького клубу складе близько 60 млн. рублів (близько $750 тисяч). Брати участь у Кубку Росії «Шахтар» не буде через можливі санкції з боку ФІФА та УЄФА щодо Російського футбольного союзу.

Команда буде укомплектована місцевими гравцями низького рівня, а також футболістами з анексованого Криму.

Зазначається, що одночасно з «Шахтарем» у Другій лізі РФ можуть з'явитися фейкові «Фрегат» із Херсонської області та луганська «Зоря».

