П'ятиразовий чемпіон світу підтримав недопуску росіян на міжнародні старти

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Янне Ахонен підтримав рішення FIS
фото: Pepe Korteniemi / Lehtikuva / IMAGO

Рада FIS проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

П'ятиразовий чемпіон світу зі стрибків на лижах з трампліну фін Янне Ахонен підтримав рішення FIS щодо недопуску російських спортсменів на міжнародні змагання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti.

«Це абсолютно правильне рішення. На мою думку, його й пояснювати більше не потрібно. Впевнений, вони, напевно, не сиділи в сплячці. Але повернутися на міжнародні змагання після такої тривалої перерви було б непросто, навіть перебуваючи в гарній формі, адже немає відчуття змагання проти світових зірок», – заявив Ахонен.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

