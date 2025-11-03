Головна Світ Соціум
Безпілотники атакували НПЗ у Саратові

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Безпілотники атакували НПЗ у Саратові
У Росії атаковано Саратівський НПЗ
На Саратівському НПЗ зафіксовано пожежу в районі установки АВТ-6

У ніч на 3 листопада безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як відомо, після атаки БпЛА на Саратівський НПЗ, зафіксовано пожежу в районі установки АВТ-6. Також один з безпілотників не влучив в установку ізомеризації пентан-гексанової фракції через натягнуту анти-дронову сітку.

«Саратовський нафтопереробний завод» – одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод «Крекінг», входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Обсяг переробки нафти станом на 2020 рік – 7,2 млн тонн, у 2023 році – 4,8 млн тонн.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Крім того, у ніч на 2 листопада в окупованому Алчевську у Луганській області та на Курщині пролунали вибухи. 

На території окупованої Луганщини в Алчевську прилетіло по підстанції, у місцевих зникло світло. Місцеві телеграм-канали пишуть, що після атаки БпЛА виникла пожежа. За деякими даними, горить трансформаторна олія.

А ще у ніч на 2 листопада в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. 

Місцеві мешканці повідомляють про сильні вибухи у Гурзуфі, кажуть, що є прильот, розгорілася пожежа. На місце влучання поїхали рятувальники.

Безпілотники атакували НПЗ у Саратові
Безпілотники атакували НПЗ у Саратові
