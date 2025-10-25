Раніше Кирило Дмітрієв заявив, що Росія, США та Україна наближаються до дипломатичного рішення, яке здатне завершити війну

Росія окреслила три умови, які необхідні для завершення війни в Україні

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв назвав основні умови РФ для завершення війни в Україні. Для росіян є три важливі питання. Як інформує «Главком», про це Дмитрієв сказав в ефірі FoxNews.

«Я зосереджений на економіці, інвестиціях та відносинах зі США, забезпечуючи діалог. Але є кілька ключових моментів», – зазначив Дмітрієв.

Спецпредставник кремлівського диктатора стверджує, що є чіткі умови для наближення припинення вогню. За його словами, слід вирішити декілька питань. Це гарантії безпеки для України; доля так званих «російськомовних» регіонів, які начебто постраждали від Українита нейтральний статус України «для безпеки РФ».

Нагадаємо, раніше Кирило Дмітрієв заявив, що Росія, США та Україна наближаються до дипломатичного рішення, яке здатне завершити війну. А ключову роль у цьому процесі відіграють США. Але, він наголошує, що угода є неможливою без врахування інтересів РФ.

«Я вважаю, що Росія, США і Україна насправді досить близькі до дипломатичного врегулювання», – сказав Дмитрієв.

Як повідомлялося, головний економічний представник Росії Кирило Дмитрієв прибув до США для проведення «офіційних» переговорів. Це сталося лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про жорсткі нові санкції проти РФ.

За інформацією джерел, Кирило Дмитрієв, глава Російського фонду прямих інвестицій (RDIF) і спеціальний посланець Кремля, має зустрітися з представниками адміністрації Трампа, «щоб продовжити обговорення відносин між США і Росією».

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що санкції Сполучених Штатів не впливають на економіку Росії. У розмові з журналістами Трамп зазначив, що не заперечує таку впевненість Путіна, але поставив під сумнів її довгостроковість.