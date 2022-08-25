Росія після Путіна: посол Британії спрогнозувала, до чого готуватися українцям

Мелінда Сіммонс вважає, що для зміни політичного режиму та демократизації Росії потрібен час

На сьогодні в Російській Федерації не видно наступника президента Володимира Путіна, чиє правління було б безпечним для України. Таку думку висловила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у інтерв’ю «РБК-Україна».

Британська амбасадорка зазначила, що росіяни мають самі визначати своє майбутнє. Водночас вона припустила, що навіть у разі зміни влади у Росії українці навряд чи зможуть почуватися безпечніше.

«І я також думаю, що важко побачити в російському ландшафті людину, яка могла б замінити Путіна, і яка б одразу змусила українців відчувати себе безпечніше», – зазначила Сіммонс.

Дипломатка також наголосила, що для зміни політичного режиму або демократизації російського суспільства потрібен час.

«Незалежно від того, що вирішать громадяни Росії, хочуть вони чогось іншого чи ні, на це потрібен час. Тому я вважаю, що ми всі, українці і сусідні країни, європейські країни та інші повинні визнати, що ми дивимося на довгострокову перспективу. І що ми всі повинні відповідно змінити свою політику», – сказала посол, навівши як приклад зростання присутності НАТО в сусідніх з Україною країнах.

Нагадаємо, раніше авторитетне американське видання The Washington Post з посиланням на джерела назвало головним кандидатом у наступники кремлівського диктатора Путіна його колегу Миколу Патрушева. За даними видання, історичне засідання ради безпеки, яке вирішило розпочати війну проти України, було повністю зрежисовано Патрушевим, він же визначав і цілі вторгнення.

Як повідомило видання Die Welt, в наступних загарбницьких планах президента країни-агресорки Володимира Путіна може бути Казахстан і Грузія. Журналісти зазначають, що політична еліта у РФ вже натякнула на розширення масштабів агресії й планів про «відновлення» СРСР.

Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російський високопосадовець таємно за спиною президента РФ Володимира Путіна звернувся до західних дипломатів, щоб попросити допомоги в завершенні війни. Він висловив стурбованість обвалом економіки та воєнними ризиками, викликаними вторгненням в Україну.