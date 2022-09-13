Новий скандал. Amnesty International випустила конверти, де росіянин обіймає українця

Організація закликала донатити кошти для російської активістки

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International UK випустила конверт із зображенням обіймів персонажів у кольорах прапорів України та Росії. Про це повідомляє Visegrád 24.

Міжнародна правозахисна організація оголосила збір коштів для росіянки Саші Скочиленко. Amnesty International UK закликало надіслати від 15 до 45 фунтів стерлінгів, аби допомогти «чинити тиск на російський уряд». Вони заявили, що оголосили збір, аби звільнити «в’язнів совісті в Росії».

«Вони знову повертаються до цього. @amnesty просто не можуть утриматися від того, щоб ототожнити агресора і жертву. Просто візьміть свої сумки та йдіть. Настав час звільнятися @AgnesCallamard», – йдеться у повідомленні.

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Разом з тим за словами директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк, правозахисна організація «сидить на грошах Кремля», бо неможливо бути «настільки непоінформованими в сучасному світі». Вона вважає, що AmnestyUK свідомо пропагує проросійські наративи.

«Amnesty вважає що ми маємо зустрічати росіян обіймами, поки вони тут влаштовують геноцид. Зацініть дизайн конвертів, винесла з Twitter. Ну і я думаю що вони сидять на грошах Кремля, бо настільки непоінформованими в сучасному світі бути просто неможливо. Не думаю що вони тупі, вони свідомо це пропагують», – написала вона.

Нагадаємо, 4 серпня правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь, у якій йдеться про те, що українські військові у спробі відбити російське вторгнення наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях.

Як згодом стало відомо, правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки скандального звіту свідчення людей, які перебували в фільтраційних таборах та тюрмах на тимчасово окупованих територіях, а отже інтервʼю відібрані під очевидним тиском.

Про незгоду з доповіддю заявило також українське відділення організації, адже його не долучили до підготовки доповіді. Це призвело до розколу в організації і звільнення ряду співробітників київського офісу.

Згодом Amnesty International вибачилася за скандальний звіт, але наполягає на своєму.