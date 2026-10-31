Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні
«Я думаю, що ми наближаємося до укладання угоди», – сказав президент США
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість найближчим часом досягти домовленості щодо завершення війни в Україні. Про це він сказаву коментарі для The Benny Show, повідомляє «Главком».
«Я думаю, що ми наближаємося до укладання угоди там. Раніше я такого не говорив. Тепер я можу це сказати», – заявив Трамп.
Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що нібито готується до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським і диктатором РФ Володимиром Путіним.
Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре взяли на себе роль посередників у дипломатичних зусиллях щодо завершення війни Росії проти України. Їхня мета – створити додатковий канал комунікації між європейськими країнами та Кремлем на тлі змін у підході США до мирного процесу.
27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре провели переговори з Путіним. Розмову ініціювали європейські лідери за погодженням із Києвом. Вони обговорили перспективи завершення війни та майбутні переговори в Абу-Дабі.
Згодом Зеленський розкрив деталі мирних ініціатив партнерів. За його словами, після розмови Стубба та Стьоре з Путіним виникло враження, що російська сторона серйозно налаштована на участь у запланованій зустрічі переговорних груп.
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