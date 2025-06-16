Росія заявила про готовність передати Україні ще понад 2 тис. тіл загиблих

У межах Стамбульських домовленостей Україна отримала тіла понад 6 тис. загиблих

Російська Федерація повідомила про готовність передати Україні ще понад 2,2 тис. тіл загиблих військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерства оборони РФ.

Російське відомство також повідомило про завершення чергового етапу передачі тіл загиблих згідно зі Стамбульськими домовленостями. За словами росіян, вони передали 1248 тіл, які начебто належать воїнам ЗСУ.

Нагадаємо, Україна повернула тіла 1245 загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена: Україна отримала 6057 тіл. Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та проведуть ідентифікація репатрійованих тіл.

Як повідомлялося, 15 червня в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Повідомлялося, що завершено етап репатріації полеглих військових, який передбачав використання залізниці.

Також 14 червня в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих військовослужбовців та громадян України. Це стало результатом чергового етапу репатріаційних заходів, проведених у рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Російська сторона стверджує, що ці тіла належать українським громадянам.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про підготовку Російською Федерацією масштабної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на провокування обурення в українському суспільстві та дискредитацію України на міжнародній арені. Москва планує поширити наративи про нібито небажання української влади повертати тіла загиблих військовослужбовців та цивільних.