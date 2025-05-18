На війні проти України знищено відомого російського снайпера

До вторгнення в Україну 51-річний росіянин брав участь у військових кампаніях у Чечні та Сирії

На війні проти України ліквідували одного з кращих військових снайперів Росії, який був відзначений десятком державних нагород країни-агресора. Як інформує «Главком», про це повідомив журналіст Юрій Бутусов з посиланням на російських «військкорів» в неділю, 18 травня.

«11 травня в зоні «СВО» загинув старший прапорщик Віталій Миколайович Шаповалов, розвідник-снайпер армійського спецназу Росії. Той самий легендарний «Дєд». Йому був 51 рік», – написали пропагандисти.

Російські Telegram-канали додають, що 51-річний Шаповалов брав участь у військових кампаніях у Чечні (п’ять відряджень по пів року), а також два роки провів у Сирії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він воював на боці ЗС РФ.

Нагадаємо, захисники України знищили важкоатлета Владислава Єфімова. Владислав Єфімов мав «розряд кандидат у майстри спорту» з важкої атлетики. Також він був переможцем третього етапу Літньої Спартакіади учнів Росії з важкої атлетики (Сибірського федерального округу) серед юнаків та дівчат до 16 років. У 2015 році Єфімов був переможцем чемпіонату Кемеровської області з важкої атлетики.

Також у московському шпиталі помер російський пропагандист, військовий кореспондент телеканалу Міноборони РФ «Зірка» Микита Гольдін. Його було поранено внаслідок ударів Himars.