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Тумбочка з доларами паралізувала суди. Стало відомо, чому майно Крупи досі не арештовано

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Тумбочка з доларами паралізувала суди. Стало відомо, чому майно Крупи досі не арештовано
Під час обшуків у квартирі голови МСЕК Хмельниччини знайдено готівкою майже $6 млн
фото з відкритих джерел

Офіс генпрокурора провалив арешти майна у справі Крупи

Правоохоронці, задіяні у справі підозрюваної голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи, за місяць не змогли арештувати, вилучене майно під час обшуків. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Зачароване коло Тетяни Крупи. Як тумбочка з доларами паралізувала суди».

Як стало відомо «Главкому», Вінницький міський суд відмовив Офісу генпрокурора в арешті майна, яке є речовими доказами. Ідеться про купу готівки, вилученої з тумбочок у квартирі Тетяни Крупи; документи та гроші з робочого кабінету голови МСЕК Хмельниччини (за даними ДБР, там було відшукано $100 тис.); автівку Porsche Cayenne, 2019 року вартістю 2,5 млн грн, яка є власністю чоловіка підозрюваної тощо.

Причина програшу прокурорів у судах банальна. Після обшуків Офіс генпрокурора забрав справу Крупи у слідчих хмельницького територіального управління Державного бюро розслідувань і передав Головному слідчому управлінню ДБР у Києві. Відповідно, вінницький суд, який раніше розглядав клопотання хмельницького ДБР, у тому числі щодо обшуків у цій історії, констатував: після зміни підслідності кримінального провадження більше не може ухвалювати рішень у справи Крупи.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

7 жовтня Печерський райсуд Києва взяв під варту Тетяну Крупу на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром у понад 500 млн грн. Справа розглядалася за закритими дверима, без доступу ЗМІ. Були присутні лише прокурор і адвокат юридичної фірми Golaw Анжеліка Моісєєва.

Важлива ремарка про саму підозру. На наступний день після обшуків, 5 жовтня Офіс генпрокурора оголосив підозру Тетяні Крупі у незаконному збагаченні (стаття 368-5 Кримінального кодексу). Вказаний корупційний злочин, згідно із законодавством, мають розслідувати детективи НАБУ і, відповідно, скеровувати всі клопотання до Вищого антикорупційного суду. Проте прокуратура не поспішала забирати гучну справу з рук Державне бюро розслідувань. Тому-то клопотання слідчого ДБР про арешт голови МСЕК Хмельниччини зайшло до Печерського райсуду, а не в Антикорупційний суд. Як наслідок, Феміда його повністю задовольнила і арештувала чиновницю Крупу.

Як стверджують джерела «Главкома», справа Тетяни Крупи «перекочувала» з ДБР до Національного антикорупційного бюро, тобто відбулася зміна підслідності, після взяття під варту голови МСЕК Хмельниччини. Станом на початок листопада, посадовиця продовжує сидіти у столичному слідчому ізоляторі.

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Теги: корупція корупція в Україні Хмельниччина ДБР НАБУ Офіс Генерального прокурора

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