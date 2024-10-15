П'яного командира, який вдарив підлеглого ножем в груди, суд покарав не суворо

Суд Львівщини не став жорстко карати командира, який раніше завдав підлеглому ножового поранення

У Яворівському районному суді Львівської області розглянули справу командира ЗСУ, який поранив ножем свого підлеглого. Суд визнав молодшого лейтенанта винним, але призначив йому умовний термін. Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд встановив, що влітку цього року, перебуваючи в наметовому містечку однієї з частин ЗСУ, молодший лейтенант, будучи під впливом алкоголю, влаштував сварку із солдатом. Під час конфлікту він вдарив свого підлеглого ножем у груди.

Удар призвів до важкого поранення – лезо завдало травми грудної клітини та черевної порожнини, пошкодивши легеню, діафрагму та печінку.

На суді командир повністю визнав свою провину та просив не карати його суворо, оскільки бажає продовжувати службу в ЗСУ. Постраждалий також не наполягав на строгому покаранні й висловив готовність довіритися рішенню суду.

Дослідивши усі матеріали справи та заяви як обвинуваченого, так і потерпілого, суддя вирішила призначити командиру п'ять років позбавлення волі. Проте з річним випробувальним терміном.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в одному з міських парків Варшави чоловік із ножем напав на двох українських 15-річних хлопців. Підлітків госпіталізували з пораненнями.

До слова, раніше у селі Книжківці Хмельницької області чоловік напав з ножем на представника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки облікових документів.

Раніше, під час проведення Чемпіонату Європи з футболу, чоловік напав із ножем на футбольних уболівальників у німецькому Штутгарті.