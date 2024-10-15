Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

П'яного командира, який вдарив підлеглого ножем в груди, суд покарав не суворо

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
П'яного командира, який вдарив підлеглого ножем в груди, суд покарав не суворо
Командир на Львівщині вдарив підлеглого ножем в груди
фото з відкритих джерел

Суд Львівщини не став жорстко карати командира, який раніше завдав підлеглому ножового поранення

У Яворівському районному суді Львівської області розглянули справу командира ЗСУ, який поранив ножем свого підлеглого. Суд визнав молодшого лейтенанта винним, але призначив йому умовний термін. Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

Суд встановив, що влітку цього року, перебуваючи в наметовому містечку однієї з частин ЗСУ, молодший лейтенант, будучи під впливом алкоголю, влаштував сварку із солдатом. Під час конфлікту він вдарив свого підлеглого ножем у груди.

Удар призвів до важкого поранення – лезо завдало травми грудної клітини та черевної порожнини, пошкодивши легеню, діафрагму та печінку.

На суді командир повністю визнав свою провину та просив не карати його суворо, оскільки бажає продовжувати службу в ЗСУ. Постраждалий також не наполягав на строгому покаранні й висловив готовність довіритися рішенню суду.

Дослідивши усі матеріали справи та заяви як обвинуваченого, так і потерпілого, суддя вирішила призначити командиру п'ять років позбавлення волі. Проте з річним випробувальним терміном.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в одному з міських парків Варшави чоловік  із ножем напав на двох українських 15-річних хлопців. Підлітків госпіталізували з пораненнями.  

До слова, раніше у селі Книжківці Хмельницької області чоловік напав з ножем на представника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки облікових документів.

Раніше, під час проведення Чемпіонату Європи з футболу, чоловік напав із ножем на футбольних уболівальників у німецькому Штутгарті.

Читайте також:

Теги: суддя чоловік поранення військові суд Львівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У вересні 2024 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області припинила Тетяні Монтян право на заняття адвокатською діяльністю
Столичний суд втрапив у халепу зі справою Монтян, яка підтримує Росію
12 жовтня, 12:30
Північнокорейські вйськові на Донеччині дивляться за використанням боєприпасів російською армією
На Донеччині загинули офіцери з КНДР: стало відомо, що вони там робили
5 жовтня, 15:58
РФ вже у Вугледарі
Російські триколори у Вугледарі: окупанти зайшли в місто – DeepState
1 жовтня, 00:10
Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки
Є постраждалі, у будинку вибиті вікна: наслідки атаки РФ на Київщину
26 вересня, 10:36
На Закарпатті жінки відбили в ТЦК мобілізованих священників
Чи мають жінки захищати чоловіків від ТЦК? У мережі розгорілася суперечка
25 вересня, 14:34
Зеленський підписав закон №11417
Президент підписав закон щодо збільшення бюджету на військові потреби
21 вересня, 10:12
Внаслідок атаки росіян у Покровському районі загинув рятувальник
На Донеччині через атаку РФ загинув рятувальник
17 вересня, 18:13
Раяна Уеслі Раута було затримано неподалік від місця де перебував Трамп
Спроба замаху на Трампа: ЗМІ розкрили, що може чекати на нападника
17 вересня, 17:26
Сікорський вважає неправильним, що молодий українець обслуговує його в перукарні у Варшаві замість того, щоб захищати свою країну
Очільника МЗС Польщі обурює, що у Варшаві його стриже український перукар
15 вересня, 21:51

Кримінал

П'яного командира, який вдарив підлеглого ножем в груди, суд покарав не суворо
П'яного командира, який вдарив підлеглого ножем в груди, суд покарав не суворо
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію
Поліція відкрила провадження щодо бізнесмена з Дніпра, який назвав ТЦК «чортами»
Поліція відкрила провадження щодо бізнесмена з Дніпра, який назвав ТЦК «чортами»
Затримано юнаків, які на замовлення РФ палили об'єкти «Укрзалізниці»: як їх покарають
Затримано юнаків, які на замовлення РФ палили об'єкти «Укрзалізниці»: як їх покарають
Килим із доларів: на Хмельниччині викрито двох медиків, які допомагали отримати інвалідність
Килим із доларів: на Хмельниччині викрито двох медиків, які допомагали отримати інвалідність
Вищий антикорупційний суд дозволив спеціальний судовий розгляд щодо нардепа Одарченка
Вищий антикорупційний суд дозволив спеціальний судовий розгляд щодо нардепа Одарченка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
505K
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
39K
Польща фіксує зміни на ринку праці: хто замінює українців
32K
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
17K
«Слуга» Федієнко назвав причину масових рейдів ТЦК

Новини

15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
13 жовтня, 22:49

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua