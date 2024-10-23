У договорі між Росією та КНДР був секретний пункт про відправку військ – WSJ

Договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю було підписано в червні 2024 року

Північна Корея уже мала досвід відправки своїх військових як техніків до Єгипту, а також, можливо, до Сирії та Зімбабве

Російська Федерація та Північна Корея мали секретний пункт у договорі про стратегічне партнерство. Йдеться про відправлення тисячі солдатів КНДР в Україну. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на колишнього агента російської розвідки, знайомого з деталями підписаної угоди.

Договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю було підписано в червні 2024 року. Він містить секретний пункт, за яким Пхеньян отримав право відправити тисячу своїх військових в Україну, щоб отримати досвід ведення війни. Найімовірніше, КНДР відправить ще більше солдатів у майбутньому.

Зараз більшість північнокорейських військ тримають на безпечній відстані від лінії фронту в Україні. Їм показують, як російська армія справляється з логістикою на передовій, а ще навчають нових принципів ведення війни за допомогою безпілотників.

Як зазначають аналітики, військові Північної Кореї можуть виконувати різні ролі: техніків-ракетників, піхотинців або навіть робітників, які підтримують логістику. Крім того, так Північна Корея спостерігатиме за сучасною тактикою ведення війни та дізнається, як її зброя діє на полі бою.

The Wall Street Journal наголошує, що КНДР уже мала досвід відправки своїх військових як техніків до Єгипту, а також, можливо, до Сирії та Зімбабве. Однак відправка тисяч солдатів на фронт в Україні – це нетипово для Пхеньяну і ризиковано для режиму Кім Чен Ина, вважає фахівець з Північної Кореї з південнокорейського Університету Кукмін Федір Тертицький.

За словами джерела газети, російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у зростанні напруженості на Корейському півострові, оскільки Заходу доведеться зіткнутися ще з одним конфліктом, тож Україна отримає менше уваги й фінансування.

Нагадаємо, Пентагон має докази розташування військ Північної Кореї на території Росії. За даними Центру протидії дезінформації, північнокорейські солдати, які перебували на Далекому Сході Росії, були переміщені вглиб території країни.

За прогнозами очільника ГУР Кирила Буданова, перші північнокорейські війська прибудуть до Курської області сьогодні, 23 жовтня, щоб допомогти РФ відбити наступ ЗСУ на території Росії.

Як повідомлялося, Північна Корея відправила до Російської Федерації пілотів, які можуть літати на російських військових літаках.

Тим часом Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні проти України, стверджуючи, що її відносини з Москвою є «легітимними й заснованими на співпраці». А відповідну інформацію про війська у КНДР називали «безпідставними чутками».