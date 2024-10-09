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Росіяни на Запоріжжі під виглядом навчань посилюють репресії – Центр нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни на Запоріжжі під виглядом навчань посилюють репресії – Центр нацспротиву
На Запоріжжі окупанти посилять репресії та перевірки
фото з відкритих джерел

Українські партизани активно діють в тилу ворога, саме тому на ТОТ Запоріжжя росіяни проводять антитерористичні навчання 

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти планують посилити репресії під приводом навчань. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву. 

Після успішних операцій українського підпілля, спрямованих на ліквідацію зрадників у тимчасово окупованих районах Запорізької області, ворожі війська готуються до посилення репресій, які планують здійснити під виглядом «антитерористичних навчань».

У ході цих навчань планується суттєве посилення контррозвідувального режиму. Очікується, що на вулицях міст стане більше патрулів, будуть проведені вибіркові перевірки громадян, а також збільшиться кількість блокпостів і рейдів у населених пунктах.

Ці навчання сприймаються як прикриття для терору проти українців, яких пропаганда намагається зобразити як «терористів» . Це відбувається незважаючи на те, що Росія сама є визнаною державою-терористом, яка підтримує терористичні групи в світі.

Нагадаємо, офіцер ГУР МО України розповів, що кожне здійснене рухом опору завдання – неймовірний  ризик для підпільника, але люди все одно продовжують допомагати Україні. Переважно вони це роблять з ідейно-патріотичних міркувань. 

До слова, офіцер Головного управління розвідки Міноборони України з позивним Ольстер заявив, що сотні українців на окупованих територіях не просто лишаються вірними своїй країні й чекають на визволення, а й прискорюють його, співпрацюючи з Силами оборони. 

Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях росіяни провели семінар серед вчителів щодо виявлення дітей, які можуть підтримувати Україну. 

 

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Теги: партизани росіяни навчання репресії Міноборони пропаганда окупанти росія Запоріжжя

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