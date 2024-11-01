Росіяни вчать викрадених дітей ненавидіти Україну – Мирослава Харченко

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Росія проводить цілеспрямовану кампанію з депортації українських дітей і намагається їх мілітаризувати. Про це сказав головна спеціалістка із правових питань благодійного фонду Save Ukraine Мирослава Харченко під час 10-го Київського Безпекового Форуму для молоді, організованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Вона зазначила, що на відміну від 2014 року зараз Росія воює не за території чи надра, а за людський ресурс.

«Те, що вони роблять з нашими дітьми, які, на жаль, були депортовані або продовжують залишатися в окупації, а це 1,6 мільйона дітей, які є під ризиком депортацій, вони їх індоктринують», – наголосила Харченко.

За її словами, в росіян є чіткі інструкції: викрасти, ізолювати від інформації і індоктринувати.

«Дитині, яка місяць, два, три, чотири перебуває у закритому закладі, не маючи доступу до будь-якої інформації щодо зовнішнього світу – їй потрібно лише сказати: все, ти нікому не потрібна, по тебе не приїдуть, ти не потрібна мамі, тату, ти не потрібна своїй країні. І дитина ламається», – сказала Мирослава Харченко.

«Вони забирають дітей з окупованих територій, з прифронтових територій, везуть їх на 2-3 тижні, де за чіткими інструкціями від точки входу дитини в цю зміну до кінцевої точки, коли дитина виходить, співаючи гімн Росії, вони їх індоктринують. Це вони називають психологічна допомога», – зазначила експерт.

«Далі їх мілітаризують – навчають воювати проти власної країни та проти власного народу», – додала Мирослава Харченко.