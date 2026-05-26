Трамп збирає засідання кабінету міністрів через ситуацію з Іраном

Дональд Трамп планує обговорити з міністрами переговорний процес щодо можливого припинення війни в Ірані

У середу, 27 травня, президент США Дональд Трамп проведе зустріч із членами свого кабінету міністрів у заміській резиденції Кемп-Девід. Про це пише «Главком» із посиланням на New York Post.

Головною темою обговорення стане загострення навколо Ірану та переговорний процес щодо можливого припинення конфлікту, який, за оцінками американської сторони, може наблизитися до потенційного компромісу. Зустріч проходитиме на тлі високої напруженості та нещодавніх американських ударів по об'єктах на півдні Ірану.

У засіданні візьмуть участь усі ключові очільники відомств адміністрації. Зокрема, до обговорення долучиться директорка національної розвідки Тулсі Габбард, яка залишає свою посаду.

За інформацією Білого дому, окрім іранського питання, урядовці планують проаналізувати поточні результати діяльності адміністрації, а також інші важливі аспекти внутрішньої та зовнішньої політики США. Цей захід стане 12-ю зустріччю кабінету міністрів з моменту вступу Трампа на посаду в січні 2025 року.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган.

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки.

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.