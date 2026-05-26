Іран заявив, що нові удари США порушують режим припинення вогню

Раніше США заявили про удари по човнах та ракетних об'єктах в Ірані

Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції заявив про збиття одного американського безпілотника, обстріл іншого дрона та винищувача у повітряному просторі над Перською затокою, а також оголосив про право на удар у відповідь. Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї підкреслив, що країни регіону більше не будуть щитом для військових баз США. Водночас, президент США Дональд Трамп зазначив, що переговори просуваються добре, але попередив: результатом стане або масштабна угода для всіх сторін, або її повна відсутність.

Загострення ситуації вже спровокувало черговий стрибок світових цін на нафту марки Brent – у вівторок ф'ючери зросли приблизно на 3,5%, наблизившись до позначки у $100 за барель.

Попри відновлення бойових дій, сторони продовжують обговорення меморандуму про взаєморозуміння. Початковий документ передбачає припинення вогню на всіх фронтах і дає 30 днів для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, де наразі фіксується значне зниження трафіку через вибірковий пропуск суден Тегераном. Головним каменем спотикання на перемовинах у Катарі залишається вимога Ірану повернути $24 млрд заморожених активів, після чого переговірники матимуть до 60 днів для вирішення складніших питань, зокрема ядерної програми Ірану.

Паралельно Іран наполягає на припиненні бойових дій у Лівані, проте прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про поглиблення наземних операцій проти угруповання «Хезболла». На тлі конфлікту Дональд Трамп також намагається залучити нові арабські країни до Авраамських угод щодо нормалізації відносин з Ізраїлем, але Саудівська Аравія відмовляється від підписання до створення «дорожньої карти» для палестинської державності. Наразі у ширшому конфлікті вже загинули тисячі людей, переважно в Ірані та Лівані, а в самому Ірані зафіксували лише часткове відновлення інтернету після тримісячного блокування.

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.