Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран заявив, що нові удари США порушують режим припинення вогню

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Іран заявив, що нові удари США порушують режим припинення вогню
Іран назвав удари «грубим порушенням» та посилається на право на удар у відповідь
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Раніше США заявили про удари по човнах та ракетних об'єктах в Ірані

Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

У відповідь Корпус вартових ісламської революції заявив про збиття одного американського безпілотника, обстріл іншого дрона та винищувача у повітряному просторі над Перською затокою, а також оголосив про право на удар у відповідь. Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї підкреслив, що країни регіону більше не будуть щитом для військових баз США. Водночас, президент США Дональд Трамп зазначив, що переговори просуваються добре, але попередив: результатом стане або масштабна угода для всіх сторін, або її повна відсутність.

Загострення ситуації вже спровокувало черговий стрибок світових цін на нафту марки Brent – у вівторок ф'ючери зросли приблизно на 3,5%, наблизившись до позначки у $100 за барель.

Попри відновлення бойових дій, сторони продовжують обговорення меморандуму про взаєморозуміння. Початковий документ передбачає припинення вогню на всіх фронтах і дає 30 днів для відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, де наразі фіксується значне зниження трафіку через вибірковий пропуск суден Тегераном. Головним каменем спотикання на перемовинах у Катарі залишається вимога Ірану повернути $24 млрд заморожених активів, після чого переговірники матимуть до 60 днів для вирішення складніших питань, зокрема ядерної програми Ірану.

Паралельно Іран наполягає на припиненні бойових дій у Лівані, проте прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про поглиблення наземних операцій проти угруповання «Хезболла». На тлі конфлікту Дональд Трамп також намагається залучити нові арабські країни до Авраамських угод щодо нормалізації відносин з Ізраїлем, але Саудівська Аравія відмовляється від підписання до створення «дорожньої карти» для палестинської державності. Наразі у ширшому конфлікті вже загинули тисячі людей, переважно в Ірані та Лівані, а в самому Ірані зафіксували лише часткове відновлення інтернету після тримісячного блокування.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки. 

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.

Теги: США Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари по Одесі та Краматорську, США атакували Іран: головне за ніч 26 травня
Удари по Одесі та Краматорську, США атакували Іран: головне за ніч 26 травня
Сьогодні, 05:50
Голосування завершилося з результатом 50 проти 49
Сенат США знову заблокував обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану
14 травня, 00:03
Нетаньягу та Трамп опинилися заручниками спільної війни
Іран не впав, а союз Трампа та Нетаньягу дав тріщину. Аналіз The Guardian
10 травня, 01:59
Mercedes-Benz оновить програмне забезпечення або проведе необхідну технічну перевірку вузлів для усунення дефекту
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров
«Пощади їм не буде». До погроз Києву долучився Лавров (відео)
8 травня, 13:01
Зеленський зробив заяву про перемир'я РФ
Зеленський з іронією відреагував на плани іноземних делегацій відвідати Москву 9 травня
7 травня, 19:29
Трамп запускає операцію «Свобода» на Близькому Сході
На Близькому Сході знову стає гаряче. Навіщо Трамп почав операцію «Свобода»
4 травня, 15:22
Росія вдарила по Дніпру
Вщент вигорів автобус. На Дніпропетровщині є загибла та постраждалі через атаку РФ
30 квiтня, 11:58
Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою
Рубіо назвав неприйнятним контроль Ірану над Ормузькою протокою
27 квiтня, 23:13

Політика

Трамп збирає засідання кабінету міністрів через ситуацію з Іраном
Трамп збирає засідання кабінету міністрів через ситуацію з Іраном
Іран заявив, що нові удари США порушують режим припинення вогню
Іран заявив, що нові удари США порушують режим припинення вогню
Генсек ООН відреагував на погрози Москви масовано обстріляти Київ
Генсек ООН відреагував на погрози Москви масовано обстріляти Київ
Сирія виявила залишки секретної програми хімічної зброї режиму Асада
Сирія виявила залишки секретної програми хімічної зброї режиму Асада
НАТО створить військову структуру для швидкого розгортання сил в Латвії та Естонії – Reuters
НАТО створить військову структуру для швидкого розгортання сил в Латвії та Естонії – Reuters
США радикально скоротять військовий внесок у НАТО: деталі від Spiegel
США радикально скоротять військовий внесок у НАТО: деталі від Spiegel

Новини

Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Сьогодні, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Сьогодні, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Сьогодні, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Сьогодні, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Сьогодні, 19:18
Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу
Сьогодні, 18:54

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua