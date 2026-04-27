Пакистан назвав умову для відновлення прямих переговорів між США та Іраном

Пакистанські чиновники повідомили, що другий раунд мирних переговорів між Іраном і США наразі не планується

Прямі переговори між представниками Сполучених Штатів та Іраном наразі не плануються. Обговорення триватимуть дистанційно, доки сторони не досягнуть певного консенсусу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Пакистанські чиновники повідомили інформаційному агентству Reuters, що не планується скликати другий раунд особистих мирних переговорів між іранськими та американськими представниками.

Співрозмовники наголосили, що робота над укладенням довгострокової мирної угоди триває, але прямі переговори не відбудуться, доки обидві сторони не зійдуться достатньо, щоб підписати меморандум про взаєморозуміння. «Проєкт буде обговорюватися дистанційно, доки не буде досягнуто певного консенсусу», – зазначило пакистанське джерело, знайоме з переговорами.

Як повідомив журналіст Axios Барак Равід, у понеділок, 27 квітня, президент США Дональд Трамп проведе нараду з командою з національної безпеки та зовнішньої політики щодо ситуації навколо Ірану. Очікується, що під час зустрічі обговорюватиметься глухий кут у переговорах з Іраном, а також можливі подальші кроки у війні.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Як повідомлялося, після зриву планів щодо проведення прямих мирних переговорів Вашингтон і Тегеран увійшли у фазу небезпечної невизначеності. Обидві сторони намагаються випробувати одна одну на витривалість, сподіваючись, що опонент першим поступиться під тиском економічних та військових ризиків.

До слова, Іран висунув США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни, при цьому переговори з ядерних питань було відкладено на пізніший термін.