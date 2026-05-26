Генсек ООН відреагував на погрози Москви масовано обстріляти Київ

Антоніу Гутерріш висловив «глибоку стурбованість» через заяви РФ про плани атакувати українські оборонні підприємства

Генсек ООН Антоніу Гутерріш прокоментував заяву Кремля про плани завдати ударів по українських оборонних підприємствах та «центрах ухвалення рішень» у Києві. Він заявив, що «глибоко стурбований» повідомленнями Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Гутерріш нагадав, що російська заява з'явилася після повідомлень про атаку українського безпілотника по будівлі коледжу та гуртожиток в окупованому Старобільську на Луганщині. Генштаб ЗСУ вказував, що тоді атакували один зі штабів російського підрозділу «Рубікон».

«Ми засудили напад на школу, як ми засуджуємо всі напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, де б вони не відбувалися... Зараз, як ніколи раніше, вкрай важливо уникати будь-якої ескалації конфлікту, який вже завдав руйнівних втрат серед цивільного населення, і який ризикує зробити пошуки миру ще більш віддаленими, продовжуючи страждання людей», – каже він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

На тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремль намагається використовувати залякування для тиску на США та міжнародних партнерів. У МЗС наголосили, що загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст України залишається таким самим, як і протягом попередніх років та місяців війни.

Тим часом Польща вже пригрозила Росії наслідками у разі атак на дипмісії в Києві.

До слова, ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що українцям варто психологічно готуватися до можливих руйнувань у Києві та, за можливості, тимчасово виїжджати зі столиці. Він наголосив, що на тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву киянам не варто ігнорувати ризики можливого загострення ситуації.