Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек ООН відреагував на погрози Москви масовано обстріляти Київ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Генсек ООН відреагував на погрози Москви масовано обстріляти Київ
За словами генсека Організації Об'єднаних Націй, подальші агресивні кроки лише ускладнять процес дипломатичного врегулювання
фото: Scanpix (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Антоніу Гутерріш висловив «глибоку стурбованість» через заяви РФ про плани атакувати українські оборонні підприємства

Генсек ООН Антоніу Гутерріш прокоментував заяву Кремля про плани завдати ударів по українських оборонних підприємствах та «центрах ухвалення рішень» у Києві. Він заявив, що «глибоко стурбований» повідомленнями Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Гутерріш нагадав, що російська заява з'явилася після повідомлень про атаку українського безпілотника по будівлі коледжу та гуртожиток в окупованому Старобільську на Луганщині. Генштаб ЗСУ вказував, що тоді атакували один зі штабів російського підрозділу «Рубікон».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Ми засудили напад на школу, як ми засуджуємо всі напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, де б вони не відбувалися... Зараз, як ніколи раніше, вкрай важливо уникати будь-якої ескалації конфлікту, який вже завдав руйнівних втрат серед цивільного населення, і який ризикує зробити пошуки миру ще більш віддаленими, продовжуючи страждання людей», – каже він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

На тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремль намагається використовувати залякування для тиску на США та міжнародних партнерів. У МЗС наголосили, що загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст України залишається таким самим, як і протягом попередніх років та місяців війни.

Тим часом Польща вже пригрозила Росії наслідками у разі атак на дипмісії в Києві.

До слова, ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що українцям варто психологічно готуватися до можливих руйнувань у Києві та, за можливості, тимчасово виїжджати зі столиці. Він наголосив, що на тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву киянам не варто ігнорувати ризики можливого загострення ситуації.

Читайте також:

Теги: Антоніу Гутерріш ООН обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами міністра внутрішніх справ, столиця готова протистояти новим атакам РФ
Росія пригрозила новими ударами по Києву. Глава МВС оцінив готовність столиці
Сьогодні, 20:14
Склад, який використовувався для гуманітарних операцій організації, зазнав цілеспрямованого удару
Дніпро: окупанти знищили склад з гуманітаркою ООН на $1,4 млн
Сьогодні, 20:01
Меблі в редакції видання «Реальна газета» або значно постраждали, або були знищені
Удар по Києву 24 травня пошкодив офіси шести українських та закордонних медіа (фото)
Вчора, 15:44
У ніч на 24 травня РФ завдала масованого удару по Києву
Москва пригрозила Києву новими обстрілами – заява російського МЗС
Вчора, 15:01
До двох зросла кількість загиблих внаслідок масованої атаки ворога на столицю
У Києві зросла кількість жертв нічної атаки
24 травня, 08:57
Зруйнована ворожим ударом багатоповерхівка у Києві
Інженер-будівельник назвав типи висоток, які найвразливіші перед дронами та ракетами
18 травня, 10:38
За словами президента, від початку доби росіяни запустили по Україні щонайменше 800 російських дронів
Масована атака на Україну. Зеленський попередив про ракетну загрозу
13 травня, 17:58
1 травня 2026 року Тернопіль опинився під масованою атакою ворожих безпілотників
Удар по Тернополю: десяток постраждалих, пошкоджено інфраструктуру
1 травня, 16:14
У Києві лунають вибухи, працює ППО
У Києві лунають вибухи, працює ППО
28 квiтня, 14:25

Політика

Трамп збирає засідання кабінету міністрів через ситуацію з Іраном
Трамп збирає засідання кабінету міністрів через ситуацію з Іраном
Іран заявив, що нові удари США порушують режим припинення вогню
Іран заявив, що нові удари США порушують режим припинення вогню
Генсек ООН відреагував на погрози Москви масовано обстріляти Київ
Генсек ООН відреагував на погрози Москви масовано обстріляти Київ
Сирія виявила залишки секретної програми хімічної зброї режиму Асада
Сирія виявила залишки секретної програми хімічної зброї режиму Асада
НАТО створить військову структуру для швидкого розгортання сил в Латвії та Естонії – Reuters
НАТО створить військову структуру для швидкого розгортання сил в Латвії та Естонії – Reuters
США радикально скоротять військовий внесок у НАТО: деталі від Spiegel
США радикально скоротять військовий внесок у НАТО: деталі від Spiegel

Новини

Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Сьогодні, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Сьогодні, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Сьогодні, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Сьогодні, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Сьогодні, 19:18
Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу
Сьогодні, 18:54

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua