Головна Країна Політика
search button user button menu button

Росія готує нові удари по Україні: оприлюднено документ із потенційними цілями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія готує нові удари по Україні: оприлюднено документ із потенційними цілями
У Києві завершено розбір завалів на місці влучання в житловий будинок у Дарницькому районі
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Розвідка здобула документи, що свідчать про підготовку окупантами атак на «центри ухвалення рішень» в Україні

Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Російська сторона називає цілі «центрами ухвалення рішень». Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти.

Росія готує нові удари по Україні: оприлюднено документ із потенційними цілями фото 1
Росія готує нові удари по Україні: оприлюднено документ із потенційними цілями фото 2
Росія готує нові удари по Україні: оприлюднено документ із потенційними цілями фото 3
Серед цілей РФ – майже два десятки політичних центрів і військових об’єктів
Серед цілей РФ – майже два десятки політичних центрів і військових об’єктів
фото: Володимир Зеленський

«Звісно, ми взяли до відома цю інформацію. Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу», – каже він.

Глава держави наголосив, що Росії треба закінчувати війну та домовлятись про достойний мир, а не «шукати, чим ще залякати Україну».

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони.

Як відомо, пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі тривала понад 28 годин і була завершена сьогодні вранці. Внаслідок цього удару РФ загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 мешканців отримали поранення. Сьогодні, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.

До слова, Україна продовжує фіксувати намагання Російської Федерації більше втягнути Білорусь у війну проти України. Президент Володимир Зеленський розповів, що російська сторона розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі.

Читайте також:

Теги: росія обстріл Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Вільнюсі заперечили ризик нападу РФ і закликали Зеленського до стриманості
Уряд Литви закликав Зеленського утриматися від заяв про напад РФ
22 квiтня, 18:45
Російський Су-30
Російські винищувачі знову з’явилися над Балтією. Польща підняла авіацію
24 квiтня, 17:53
Задимлення у Челябінську
В Єкатеринбурзі та Челябінську пролунали вибухи
25 квiтня, 07:20
Мі-8 – радянський багатоцільовий гелікоптер, наймасовіший і відомий дворуховий гелікоптер у світовій військовій та цивільній авіації
Росія втратила гелікоптер Мі-8
6 травня, 02:32
СБУ уразила один із найбільших НПЗ РФ «Кірішінафтооргсинтез»
СБУ атакувала один із ключових НПЗ РФ та інфраструктуру експорту
5 травня, 14:17
Зеленський та лідери держав на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані
Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою
6 травня, 22:15
Найбільший авіахаб РФ – Шереметьєво – наразі працює в обмеженому режимі
Росія закриває аеропорти від Москви до Краснодара: що відомо
7 травня, 03:34
Через війну проти України збірна РФ пропустила Євро-2024 та Чемпіонат світу 2026
Пропагандисти назвали країни Європи, які підтримують повернення Росії в міжнародний футбол
5 травня, 16:19
Будівля АЗС та мінімаркет після нічної атаки РФ 14 травня 2026 року
Атака на столицю: ракета знищила заправку в Дарницькому районі (фото)
Вчора, 08:49

Політика

Росія готує нові удари по Україні: оприлюднено документ із потенційними цілями
Росія готує нові удари по Україні: оприлюднено документ із потенційними цілями
Росія переконує Лукашенка долучитись до операцій проти України та НАТО – Зеленський
Росія переконує Лукашенка долучитись до операцій проти України та НАТО – Зеленський
Шефір переписав більшість активів на дружину після справи про «конверти» – розслідування
Шефір переписав більшість активів на дружину після справи про «конверти» – розслідування
Зеленський: США мають активніше долучитися до мирних переговорів
Зеленський: США мають активніше долучитися до мирних переговорів
Зеленський розповів, чим окупанти атакували будинок у Дарницькому районі Києва
Зеленський розповів, чим окупанти атакували будинок у Дарницькому районі Києва
Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через масований російський обстріл
Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через масований російський обстріл

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua