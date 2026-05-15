Росія готує нові удари по Україні: оприлюднено документ із потенційними цілями

Розвідка здобула документи, що свідчать про підготовку окупантами атак на «центри ухвалення рішень» в Україні

Головне управління розвідки отримало документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Російська сторона називає цілі «центрами ухвалення рішень». Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти.

Серед цілей РФ – майже два десятки політичних центрів і військових об'єктів

«Звісно, ми взяли до відома цю інформацію. Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу», – каже він.

Глава держави наголосив, що Росії треба закінчувати війну та домовлятись про достойний мир, а не «шукати, чим ще залякати Україну».

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони.

Як відомо, пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі тривала понад 28 годин і була завершена сьогодні вранці. Внаслідок цього удару РФ загинули 24 людини, серед яких троє дітей. Ще 48 мешканців отримали поранення. Сьогодні, 15 травня, у столиці оголошено День жалоби.

До слова, Україна продовжує фіксувати намагання Російської Федерації більше втягнути Білорусь у війну проти України. Президент Володимир Зеленський розповів, що російська сторона розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі.