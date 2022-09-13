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Росіяни «послали» депутата Держдуми, який вимагає повну мобілізацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни «послали» депутата Держдуми, який вимагає повну мобілізацію
У Держдумі Росії заговорили про повну мобілізацію
фото з відкритих джерел

Росіяни нецензурно відповіли на пропозицію представника влади

Депутат Державної думи РФ від «Єдиної Росії» Михайло Шеремет заявив, що «росіянам потрібно бути солідарними з тими, хто зараз воює». Він закликав провести у країні мобілізацію, щоб перемогти у війні проти України. Через що отримав багато нецензурної лайки у коментарях до свого посту. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

«Без повної мобілізації, переведення на військові рейки, у тому числі й економіки, ми належних результатів не досягнемо. Сьогодні суспільство має бути консолідоване максимально та цілеспрямоване на перемогу», – заявив депутат.

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Проте судячи з коментарів росіян, вони не готові гинути на війні за амбіції своєї влади. У соціальних мережах громадяни РФ часто «посилали» представника влади з його ідеями.

Як раніше повідомлялося, на початку серпня Кремль ініціював «промислову мобілізацію» оборонних підприємств, заборонивши деяким співробітникам і всьому керівництву «Ростеху» брати відпустки. Військово-промислова комісія РФ під головуванням Володимира Путіна готується змінити програму держоборонзамовлення, збільшивши видатки на 600-700 млрд рублів (приблизно $10 млрд).

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Теги: війна мобілізація росія Державна Дума

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