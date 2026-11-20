Близько 2800 військовослужбовців із 11 європейських країн беруть участь у масштабних навчаннях «Коаліція-2026» на південному сході Польщі. Військові відпрацьовують розгортання багатонаціональних сил, які потенційно можуть бути направлені до України після завершення бойових дій для зміцнення її обороноздатності та гарантування безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Independent.

Навчання розпочалися 9 листопада та триватимуть два тижні. Це перша масштабна перевірка готовності багатонаціональних сил Коаліції охочих до можливого розгортання на території України після припинення вогню.

Військову ініціативу очолюють Франція та Велика Британія. Вона діє поза структурою НАТО та є частиною ширшої міжнародної Коаліції охочих, до якої входять держави, що підтримують Україну.

Безпосередню участь у навчаннях беруть військовослужбовці Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини, Литви, Нідерландів, Іспанії, Швеції та Великої Британії. Польща забезпечує логістичну підтримку, а Туреччина долучається до заходів зі Стамбула.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Париж направив на навчання 1100 військовослужбовців. За його словами, підготовка охоплює наземні, повітряні та морські операції.

Основні заходи проходять на полігоні Нова Демба на південному сході Польщі. Військові відпрацьовують перекидання особового складу та техніки, взаємодію між підрозділами різних держав, управління операціями й захист від безпілотників.

Зокрема, учасники тренуються протидіяти атакам дронів, використовують розвідувальні безпілотники, відпрацьовують бойові дії в окопах і лісистій місцевості. До навчань також залучили винищувачі та літак-заправник для відпрацювання майбутніх операцій із забезпечення безпеки українського повітряного простору.

Заступник командувача операціями першої дивізії французької армії британський бригадир Кемпбелл Клоуз пояснив, що навчання мають перевірити здатність союзників оперативно перекидати до України значні військові сили.

За його словами, учасники вже відпрацювали прибуття тисяч військовослужбовців до району операції та перейшли до спільної підготовки на польському полігоні. Він наголосив, що майбутні багатонаціональні сили матимуть оборонний характер.

Командувач Багатонаціональних сил для України генерал-лейтенант Том Бейтман раніше пояснював, що після встановлення режиму припинення вогню ці підрозділи могли б допомагати відновлювати та зміцнювати українську армію, сприяти відкриттю повітряного простору й розмінуванню Чорного моря.

Водночас, за його словами, місія не передбачатиме класичних миротворчих функцій або безпосереднього моніторингу дотримання перемир'я.

Навчання відбуваються на тлі дипломатичних переговорів щодо завершення російсько-української війни. Після зустрічі Коаліції охочих у Берліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що військова підготовка в Польщі демонструє готовність європейських держав спільно зі США долучитися до забезпечення майбутнього миру.

Водночас остаточного рішення про розміщення іноземних військових в Україні наразі немає. Формат можливих гарантій безпеки та умови участі європейських сил залишаються предметом переговорів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон анонсував можливе розміщення європейських військ в Україні. За його словами, багатонаціональний контингент може бути розгорнутий після припинення бойових дій для забезпечення безпеки та стримування повторної російської агресії. При цьому європейські військові не повинні брати участі в бойових діях на передовій.

Також 19 листопада в Берліні відбулася зустріч Коаліції охочих за участю Зеленського, європейських лідерів та представників США. Партнери обговорили військову допомогу Україні, майбутні гарантії безпеки та дипломатичні кроки для завершення війни.

Крім того, у січні 2026 року Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про наміри розгорнути багатонаціональний військовий контингент. Документ передбачає можливість присутності західних військових в Україні після встановлення режиму припинення вогню.