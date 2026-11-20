Естонія з 1 грудня закриє автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією

Естонія з 1 грудня закриє автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією. Рішення пов'язане з тривалими російськими диверсіями, гібридними операціями та спробами обходу міжнародних санкцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни в соцмережі X.

За словами міністра, Росія використовує прикордонне сполучення не лише для переміщення людей і товарів, а й для вербування виконавців диверсій, організації підривної діяльності та обходу запроваджених проти Москви обмежень.

Цахкна наголосив, що закриття пунктів пропуску є відповіддю на систематичну російську агресію та загрози безпеці Естонії й інших європейських держав.

На кордоні Естонії та Росії розташовані три основні пункти пропуску: Нарва – Івангород, Койдула – Куничина Гора та Лухамаа – Шумілкіно. Раніше на окремих переходах уже обмежували години роботи та посилювали митний контроль.

Однією з причин посилення прикордонних заходів стала спроба диверсії проти естонського оборонного підприємства Threod Systems, яке спеціалізується на виробництві безпілотників.

За даними естонських правоохоронців, у справі затримали вісьмох жителів Латвії, яких підозрюють у спробі підпалу підприємства. Естонська контррозвідка заявила про причетність російських спецслужб до організації нападу.

Влада Естонії розглядає такі інциденти як частину ширшої кампанії гібридних операцій Росії проти європейських держав. Особливу увагу приділяють захисту підприємств оборонної промисловості, які виробляють обладнання для України.

Раніше Цахкна також повідомляв, що Естонія поінформувала Фінляндію, Латвію та Литву про рішення щодо кордону та обставини спроби диверсії.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про рішення Естонії закрити прикордонні переходи з Росією після спроби підпалу оборонного заводу. Ще 15 листопада Маргус Цахкна заявив, що обмеження набудуть чинності 1 грудня та мають зменшити можливості російських спецслужб проводити операції на території країни.

Також президент Литви Гітанас Науседа прокоментував можливість закриття кордону з Росією за прикладом Естонії. Він підтримав реакцію Таллінна на диверсійну загрозу, однак зазначив, що Литва повинна враховувати свої транзитні зобов'язання та інші обставини.

Крім того, «Главком» писав про заклик Цахкни розглядати російські гібридні атаки як форму війни проти Європи. Міністр наголошував, що організовані Москвою диверсії становлять систематичну загрозу, а європейським державам необхідно посилювати обмін розвідувальною інформацією та спільну протидію російським спецслужбам.