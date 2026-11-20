Майбутні президентські вибори у Франції можуть вплинути на подальшу підтримку України з боку Парижа. Двоє впливових політиків – лідерка ультраправого «Національного об'єднання» Марін Ле Пен та представник ліворадикальної «Нескореної Франції» Жан-Люк Меланшон – виступають із критикою окремих напрямів допомоги Києву. Їхні позиції викликають занепокоєння серед європейських партнерів України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Як зазначає видання, попри суттєві ідеологічні розбіжності, Ле Пен і Меланшон критично ставляться до окремих аспектів політики НАТО та нинішнього підходу Франції до підтримки України. Їхні політичні опоненти також звинувачують обох у використанні тез, співзвучних із російською риторикою щодо війни.

Ле Пен виступає за скорочення фінансової допомоги Україні

Лідерка «Національного об'єднання» Марін Ле Пен неодноразово заявляла, що через складну бюджетну ситуацію Франція більше не може дозволити собі фінансувати Україну в нинішніх обсягах.

Політикиня пояснює свою позицію необхідністю спрямовувати державні кошти насамперед на внутрішні потреби французів. Водночас вона розмежовує фінансову та інші види підтримки, допускаючи продовження постачання військового обладнання й підготовки українських військовослужбовців.

За інформацією Politico, 16 листопада після зустрічі з українським послом у Франції Ле Пен підтвердила намір припинити фінансову допомогу Україні в разі перемоги на президентських виборах 2027 року.

Окремою темою стала можлива зустріч Ле Пен із президентом України Володимиром Зеленським. Французька політикиня запропонувала провести переговори у Брюсселі, а не в Києві, на тлі суперечок щодо подальшого фінансування України.

Меланшон критикує удари України по Росії

Лідер «Нескореної Франції» Жан-Люк Меланшон також викликає дискусії через свої заяви щодо російсько-української війни.

Зокрема, політик виступає проти українських далекобійних ударів по території Росії. Він припускав, що такі атаки можуть сприяти посиленню напруженості між Москвою та європейськими державами.

Меланшона також критикували за підтримку ідеї проведення референдуму на Донбасі щодо належності регіону Україні або Росії. Подібна пропозиція викликає заперечення через питання українського суверенітету та територіальної цілісності.

Водночас Меланшон заявляв про підтримку виведення російських військ з України та заперечував, що його позиція означає виправдання російської агресії.

Чому позиції французьких політиків важливі для України

Франція залишається одним із важливих європейських партнерів України у сфері оборони, дипломатії та фінансової підтримки. Париж бере участь у роботі Коаліції охочих, обговоренні майбутніх гарантій безпеки та підготовці можливих міжнародних механізмів підтримки України після завершення бойових дій.

Зміна політичного керівництва Франції може призвести до перегляду окремих напрямів цієї співпраці. Водночас позиції Ле Пен та Меланшона не означають, що майбутня французька влада обов'язково припинить підтримку України: остаточна політика залежатиме від результатів виборів, складу уряду та рішень державних інституцій.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про заяву Марін Ле Пен щодо фінансової допомоги Україні після виборів 2027 року. Політикиня наголосила, що Франція повинна виконувати вже взяті міжнародні зобов'язання, однак, на її думку, бюджет країни не дозволяє виділяти Києву додаткові кошти.

Також Німеччина розробила план фінансування України на випадок приходу Ле Пен до влади у Франції. У Берліні розглядають можливі механізми збереження європейської підтримки Києва за умови зміни політичного курсу Парижа.

Крім того, «Главком» писав про скандал навколо заяв Жана-Люка Меланшона щодо українських ударів углиб Росії. Після його висловлювань французькі політики розкритикували спроби пов'язувати російську загрозу з діями України, яка захищається від збройної агресії.