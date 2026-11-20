Російська крилата ракета Х-101 впала неподалік військового полігона Нова Демба на південному сході Польщі, де проходять масштабні навчання європейських військових, зокрема британських підрозділів. Інцидент стався 20 листопада під час масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на британське видання The Telegraph.

За інформацією видання, російський повітряний об'єкт упав приблизно за 45 км від кордону з Україною. Інцидент стався на тлі повідомлень про порушення повітряного простору Польщі російськими ракетами та безпілотниками.

Особливу увагу привернуло місце падіння ракети. На полігоні Нова Демба з 9 листопада проходять міжнародні військові навчання «Коаліція-2026», до яких залучено близько 2800 військовослужбовців з 11 європейських держав.

Під час навчань військові відпрацьовують взаємодію багатонаціональних сил, які потенційно можуть бути залучені до забезпечення безпеки України після завершення війни.

Зокрема, учасники тренуються проводити спільні операції, перекидати військову техніку, координувати дії підрозділів різних держав та протидіяти безпілотникам.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що під час російської атаки на території країни впали дві ракети та реактивний безпілотник. Одну з ракет польська сторона ідентифікувала як російську Х-101.

Водночас офіційної інформації про те, що російська ракета була навмисно спрямована саме на військовий полігон, немає. Також не повідомляється про постраждалих серед учасників навчань.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про вибух у польському прикордонні під час масованої атаки Росії на Україну 20 листопада. Камери відеоспостереження зафіксували вибух поблизу населеного пункту Хмілек. Польські військові розпочали перевірку інформації про порушення повітряного простору невідомими об'єктами.

Також 3 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попереджав про можливі російські диверсії та провокації. За його словами, польські спецслужби отримали інформацію про ймовірне проникнення озброєних груп на територію країни, після чого Варшава посилила охорону кордонів.

Крім того, «Главком» опублікував результати відбиття масованої російської атаки 20 листопада. За даними Повітряних сил, російські війська застосували 404 безпілотники та 84 крилаті ракети. Влучання зафіксували на 23 локаціях.