Україна домовилася про постачання норвезького газу: подробиці

Очільник «Нафтогазу» повідомив, що Україна зможе отримувати «блакитне паливо» через газопровід Baltic Pipe

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має попередні домовленості про постачання газу через нещодавно відкритий газопровід Baltic Pipe. Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми можемо зараз отримувати газ через цю трубу, і ми маємо попередні домовленості з постачальниками такого газу, і є навіть вільна потужність у трубі, яку, так би мовити, неформально залишили саме для «Нафтогазу», для України», – сказав Вітренко.

При цьому очільник «Нафтогазу» зазначив, що наразі компанія не має необхідних коштів для імпорту газу через Baltic Pipe за поточними цінами.

«Але проблема в тому, що 1 млрд куб. м, який ми могли б купити через цю трубу для споживання майбутньої зими, коштує $2 млрд за поточними цінами. Й «Нафтогаз» зараз не має таких грошей, щоб купити цей газ», – пояснив він.

Вітренко також підтвердив, що створюваний для імпорту газу спецфонд, який мав наповнюватися, зокрема, міжнародними донорами, поки що порожній.

«Далі все залежить від того, наскільки результативною буде місія МВФ (…), і, можливо, буде важлива донорська конференція з німцями вже наприкінці жовтня. Після цього можна буде сказати, наскільки великі шанси (наповнення фонду – «Главком»)», – наголосив глава держкомпанії.

Водночас Вітренко наголосив на важливості відкриття Baltic Pipe для України.

«Це добре, що з'явився такий додатковий варіант отримувати точно не російський газ для України, й ми ним скористаємося, коли буде можливість», – пояснив голова «Нафтогазу».

Нагадаємо, газопровід Baltic Pipe об'єднав газотранспортні системи Польщі та Данії для постачання газу з Норвегії. Газопровід зможе транспортувати 10 млрд куб. м природного газу на рік до Польщі та 3 млрд куб. м – із Польщі до Данії. Введення його в експлуатацію відбулося наприкінці вересня.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що цей газопровід покладе край добі домінування Росії.

У суботу, 1 жовтня, до Польщі почав надходити газ новим трубопроводом Baltic Pipe з Норвегії через Данію та Балтійське море.