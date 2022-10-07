Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна домовилася про постачання норвезького газу: подробиці

Надія Клочко
glavcom.ua
Україна домовилася про постачання норвезького газу: подробиці
Газопровід Baltic Pipe був запущений наприкінці вересня
фото з відкритих джерел

Очільник «Нафтогазу» повідомив, що Україна зможе отримувати «блакитне паливо» через газопровід Baltic Pipe

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має попередні домовленості про постачання газу через нещодавно відкритий газопровід Baltic Pipe. Про це повідомив голова правління компанії  Юрій Вітренко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми можемо зараз отримувати газ через цю трубу, і ми маємо попередні домовленості з постачальниками такого газу, і є навіть вільна потужність у трубі, яку, так би мовити, неформально залишили саме для «Нафтогазу», для України», – сказав Вітренко.

При цьому очільник «Нафтогазу» зазначив, що наразі компанія не має необхідних коштів для імпорту газу через Baltic Pipe за поточними цінами.

«Але проблема в тому, що 1 млрд куб. м, який ми могли б купити через цю трубу для споживання майбутньої зими, коштує $2 млрд за поточними цінами. Й «Нафтогаз» зараз не має таких грошей, щоб купити цей газ», – пояснив він.

Вітренко також підтвердив, що створюваний для імпорту газу спецфонд, який мав наповнюватися, зокрема, міжнародними донорами, поки що порожній.

«Далі все залежить від того, наскільки результативною буде місія МВФ (…), і, можливо, буде важлива донорська конференція з німцями вже наприкінці жовтня. Після цього можна буде сказати, наскільки великі шанси (наповнення фонду – «Главком»)», – наголосив глава держкомпанії.

Водночас Вітренко наголосив на важливості відкриття Baltic Pipe для України.

«Це добре, що з'явився такий додатковий варіант отримувати точно не російський газ для України, й ми ним скористаємося, коли буде можливість», – пояснив голова «Нафтогазу».

Нагадаємо, газопровід Baltic Pipe об'єднав газотранспортні системи Польщі та Данії для постачання газу з Норвегії. Газопровід зможе транспортувати 10 млрд куб. м природного газу на рік до Польщі та 3 млрд куб. м – із Польщі до Данії. Введення його в експлуатацію відбулося наприкінці вересня.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що цей газопровід покладе край добі домінування Росії. 

У суботу, 1 жовтня, до Польщі почав надходити газ новим трубопроводом Baltic Pipe з Норвегії через Данію та Балтійське море.

Читайте також: Енергетика – зброя, яка зашкодить Росії найбільше
Теги: газ Нафтогаз України Норвегія Юрій Вітренко

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Церемонія відкриття газопроводу Baltic Pipe відбулася 27 вересня
«Епоха домінування Росії завершується». Польща відкрила газопровід із Норвегії
27 вересня, 15:13
Газопровід Baltic Pipe було відкрито 27 вересня
Польща зіскочила з російської «газової голки». Звідки пішло паливо
1 жовтня, 11:06
Прориви сталися одразу на двох російських газопроводах
«Спланований теракт». Банкова прокоментувала аварії на російських газопроводах
27 вересня, 17:08

Економіка

Україна домовилася про постачання норвезького газу: подробиці
Україна домовилася про постачання норвезького газу: подробиці
Скільки Росія заборгувала Україні за транзит газу: Вітренко назвав суму
Скільки Росія заборгувала Україні за транзит газу: Вітренко назвав суму
Як запровадження нафтового ембарго ЄС вплине на Росію: пояснення міністерства
Як запровадження нафтового ембарго ЄС вплине на Росію: пояснення міністерства
НБУ ліквідував банк «Січ»
НБУ ліквідував банк «Січ»
Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету
Комітет Ради підтримав проєкт держбюджету
Оператори газових мереж у зоні бойових дій б'ють на сполох
Оператори газових мереж у зоні бойових дій б'ють на сполох

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
221K
Тимошенко передала «палкий привіт» соратниці Путіна, яка просить переговорів 
165K
Стало відомо, як Путін відсвяткує свій день народження
90K
ЗМІ розкрили таємницю «ядерного потяга», який нібито їхав у бік України
81K
У Києві прогримів потужний вибух
49K
Тут все не так, як думають у Росії: СБУ перехопила розмову окупантів (аудіо)
34K
ЗСУ загнали окупантів у котел – «Південь»

Новини

Пропаганда Кремля вигадує ядерний шантаж з боку Заходу – Центр стратегічних комунікацій
Сьогодні, 11:38
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Вчора, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Вчора, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:09
ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
5 жовтня, 08:04

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту