Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією, – ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
РФ перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією, – ЗМІ
РФ перекинула стратегічні бомбардувальники, які здатні нести ядерні заряди
фото ілюстративне

У Росії на базі Оленья розташовано сім бомбардувальників Ту-160 і чотири – Ту-95

Росія перекинула стратегічні бомбардувальники, які здатні нести ядерні заряди, на військову базу Оленья на Кольському півострові біля кордону Норвегії. Про це повідомляє норвезьке Faktisk.

Супутниковий знімок за 7 жовтня показує, що на базі Оленья розташовано сім бомбардувальників Ту-160 і чотири – Ту-95. За два дні Planet Labs зафіксував один Ту-160 на злітній смузі авіабази.

РФ перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією, – ЗМІ фото 1

У виданні зауважили, що таке розташування стратегічних бомбардувальників досить незвичне, адже зазвичай ці літаки розташовані на повітряній базі Енгельса, що за 720 кілометрів на південний схід від Москви.

Військові експерти, опитані Faktisk, вважають, що ці маневри можуть бути пов'язані з традиційними осінніми навчаннями «Гром», але допускають і наявність у них елемента ядерного стримування, а відтак – складової ядерних загроз президента РФ Володимира Путіна.

Востаннє російське ядерне навчання «Гром» відбулося у лютому 2022 року – менш ніж за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Вони однозначно були попередженням Заходу, щоби він не втручався», – каже норвезький військовий експерт Ларс Педер Хага.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія готується передати Україні 160 протитанкових ракет Hellfire, а також пускові установки та блоки наведення для них.  А також і прилади нічного бачення.

Також 22 вересня управління з імміграції Норвегії оголосило про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією, що дублює рішення Ради ЄС від 9 вересня. 

Теги: росія Норвегія навчання

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашистські бомбардувальники випустили шість ракет із Каспійського моря
Рашистські бомбардувальники випустили шість ракет із Каспійського моря
2 серпня, 17:40
Су-34 – російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник
Українські воїни збили «Іглою» ворожий бомбардувальник (відео)
24 вересня, 20:13
Плюс до втрат. У звільненому Лимані знайдені уламки російського бомбардувальника
Плюс до втрат. У звільненому Лимані знайдені уламки російського бомбардувальника
2 жовтня, 20:16

Соціум

Лукашенко проводить в Білорусі «приховану мобілізацію», – ЗМІ
Лукашенко проводить в Білорусі «приховану мобілізацію», – ЗМІ
РФ перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією, – ЗМІ
РФ перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією, – ЗМІ
Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції»
Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції»
В Україні загинув чиновник з Москви, якого мобілізували у кінці вересня
В Україні загинув чиновник з Москви, якого мобілізували у кінці вересня
Дружина прокинулася, а чоловіка нема. У Росії священник потайки втік у військкомат
Дружина прокинулася, а чоловіка нема. У Росії священник потайки втік у військкомат
У Сербії загинули люди після обриву пішохідного мосту з туристами (фото)
У Сербії загинули люди після обриву пішохідного мосту з туристами (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Перша рашистка-окупантка потрапила в полон (фото, відео) 
184K
Ердоган різко поставив Путіна на місце в Астані – CNN
153K
Спроба анексії українських областей. Китай оприлюднив свою позицію в ООН
120K
Росія запустила нову інформаційну операцію проти України, – ISW
111K
ЗСУ звільнятимуть Херсон? Зрадник Сальдо просить Путіна про евакуацію
78K
Промовисте голосування. Як розподілилися голоси країн за антиросійську резолюцію ООН

Новини

Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:20
Порошенко з волонтерами везуть на фронт подарунки на Покрову
Вчора, 18:10
На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Вчора, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Вчора, 06:56
«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
12 жовтня, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
12 жовтня, 07:10

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту