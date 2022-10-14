РФ перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією, – ЗМІ

У Росії на базі Оленья розташовано сім бомбардувальників Ту-160 і чотири – Ту-95

Росія перекинула стратегічні бомбардувальники, які здатні нести ядерні заряди, на військову базу Оленья на Кольському півострові біля кордону Норвегії. Про це повідомляє норвезьке Faktisk.

Супутниковий знімок за 7 жовтня показує, що на базі Оленья розташовано сім бомбардувальників Ту-160 і чотири – Ту-95. За два дні Planet Labs зафіксував один Ту-160 на злітній смузі авіабази.

У виданні зауважили, що таке розташування стратегічних бомбардувальників досить незвичне, адже зазвичай ці літаки розташовані на повітряній базі Енгельса, що за 720 кілометрів на південний схід від Москви.

Військові експерти, опитані Faktisk, вважають, що ці маневри можуть бути пов'язані з традиційними осінніми навчаннями «Гром», але допускають і наявність у них елемента ядерного стримування, а відтак – складової ядерних загроз президента РФ Володимира Путіна.

Востаннє російське ядерне навчання «Гром» відбулося у лютому 2022 року – менш ніж за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Вони однозначно були попередженням Заходу, щоби він не втручався», – каже норвезький військовий експерт Ларс Педер Хага.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Норвегія готується передати Україні 160 протитанкових ракет Hellfire, а також пускові установки та блоки наведення для них. А також і прилади нічного бачення.

Також 22 вересня управління з імміграції Норвегії оголосило про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією, що дублює рішення Ради ЄС від 9 вересня.