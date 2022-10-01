Зеленський подякував за допомогу США 

Вашингтон обіцяє допомагати Києву стільки, скільки буде треба

Байден підписав закон, що передбачає виділення $12 млрд допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський подякував главі США Джо Байдену за підтримку України та грошову допомогу.

«Дякую за підписання закону про виділення додаткової підтримки для України в розмірі $12,35 млрд. Напередодні законопроект підтримали обидві палати Конгресу США. Цінуємо цей потужний акт солідарності народу США з Україною. Та двопалатну й двопартійну підтримку нашої держави», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що президент США Джо Байден підписав закон про продовження фінансування американського уряду, що включає $12,4 млрд додаткової допомоги Україні.

Законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

Додаткові $35 млн підуть на фінансування реагування на «потенційні ядерні та радіологічні інциденти» в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.