Російські шахеди у Польщі. Президент Навроцький зробив заяву

Президент Польщі вживає активних дій на тлі атаки безпілотників РФ на територію Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що безпека країни є найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці. Про це він написав у мережі Х на тлі атаки дронів РФ, пише «Главком».

«Від моменту порушення повітряного простору Республіки Польща я перебуваю в постійному контакті з віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони та найважливішими командувачами Збройних сил Республіки Польща. Я брав участь у нараді в Оперативному командуванні видів збройних сил»,– наголосив польський лідер.

Він анонсував, що буде проведено нараду в Раді національної безпеки, участь у якій візьме прем’єр Дональд Туск. «Незабаром я проведу брифінг у Бюро національної безпеки (BBN), на якому буде присутній прем'єр-міністр. Безпека нашої країни – наш головний пріоритет, який потребує тісної співпраці», – йдеться у дописі.

Зауважимо, прессекретар польського уряду Адам Шлапка заявив, що уряд скликає екстрене засідання. Воно заплановане на 9 ранку за київським часом. Наразі прем’єр проводить зустріч із міністрами, відповідальними за державну безпеку.

Як відомо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі. Шахеди залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Нагадаємо, глава польського уряду Дональд Туск поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про збиття російських безпілотників у повітряному просторі Польщі.

Раніше у зв'язку з порушенням повітряного простору Польща оголосила про збори резервістів.