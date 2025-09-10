Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російські шахеди у Польщі. Президент Навроцький зробив заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Російські шахеди у Польщі. Президент Навроцький зробив заяву
Навроцький відреагував на події цієї ночі
фото із відкритих джерел

Президент Польщі вживає активних дій на тлі атаки безпілотників РФ на територію Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що безпека країни є найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці. Про це він написав у мережі Х на тлі атаки дронів РФ, пише «Главком».

«Від моменту порушення повітряного простору Республіки Польща я перебуваю в постійному контакті з віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони та найважливішими командувачами Збройних сил Республіки Польща. Я брав участь у нараді в Оперативному командуванні видів збройних сил»,– наголосив польський лідер.

Він анонсував, що буде проведено нараду в Раді національної безпеки, участь у якій візьме прем’єр Дональд Туск. «Незабаром я проведу брифінг у Бюро національної безпеки (BBN), на якому буде присутній прем'єр-міністр. Безпека нашої країни – наш головний пріоритет, який потребує тісної співпраці», – йдеться у дописі. 

Зауважимо, прессекретар польського уряду Адам Шлапка заявив, що уряд скликає екстрене засідання. Воно заплановане на 9 ранку за київським часом. Наразі прем’єр проводить зустріч із міністрами, відповідальними за державну безпеку.

Як відомо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі. Шахеди залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Нагадаємо, глава польського уряду Дональд Туск поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про збиття російських безпілотників у повітряному просторі Польщі. 

Раніше у зв'язку з порушенням повітряного простору Польща оголосила про збори резервістів. 

Читайте також:

Теги: Кароль Навроцький безпека Дональд Туск Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Глава МЗС України про атаку на Польщу: Слабка відповідь спровокує Росію ще більше
Глава МЗС України про атаку на Польщу: Слабка відповідь спровокує Росію ще більше
«Це акт війни»: конгресмен США закликав Трампа жорстко відреагувати на атаку Польщі дронами
«Це акт війни»: конгресмен США закликав Трампа жорстко відреагувати на атаку Польщі дронами
Російські шахеди у Польщі. Президент Навроцький зробив заяву
Російські шахеди у Польщі. Президент Навроцький зробив заяву
Рекордне фінансування: ЄС надасть Польщі €43,7 млрд для посилення оборони
Рекордне фінансування: ЄС надасть Польщі €43,7 млрд для посилення оборони
Атака «шахедів» на Польщу: що відомо на цю хвилину
Атака «шахедів» на Польщу: що відомо на цю хвилину
Польща оголосила пришвидшений виклик резервістів тероборони через атаку російських БпЛА
Польща оголосила пришвидшений виклик резервістів тероборони через атаку російських БпЛА

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua