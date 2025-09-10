Головна Світ Політика
Польща збила «шахеди», які залетіли на її територію. Туск розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Польща збила «шахеди», які залетіли на її територію. Туск розповів деталі
За словами премʼєра, він перебуває в постійному контакті з президентом і міністром оборони
скріншот з відео Туска

Російські ударні БпЛА залетіли на територію Польщі

У Польщі триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням повітряного простору російськими ударними дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського премʼєра Дональда Туска.

«Проти об'єктів військові застосували зброю. Я перебуваю в постійному контакті з президентом і міністром оборони. Я отримав прямий звіт від оперативного командира», – заявив він.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії на Україну уночі 10 вересня низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі. Оперативне командування збройних сил Польщі повідомляло, що в країні триває військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА.

Як відомо, близько 01:13 українські військові повідомили про запуск декількох нових груп російських дронів. Згодом стало відомо, що «шахеди» залишили повітряний простір України і прямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Країна тимчасово закрила повітряний простір над аеропортом «Люблін» і над двома аеропортами у Варшаві. Також повідомлялося, що аеропорт у польському місті Жешув оголосив про тимчасове закриття до шостої ранку. Зазначається, що щонайменше один із безпілотників прямував саме в бік Жешува.

