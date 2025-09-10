Польща збила «шахеди», які залетіли на її територію. Туск розповів деталі

За словами премʼєра, він перебуває в постійному контакті з президентом і міністром оборони

Російські ударні БпЛА залетіли на територію Польщі

У Польщі триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням повітряного простору російськими ударними дронами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського премʼєра Дональда Туска.

«Проти об'єктів військові застосували зброю. Я перебуваю в постійному контакті з президентом і міністром оборони. Я отримав прямий звіт від оперативного командира», – заявив він.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії на Україну уночі 10 вересня низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі. Оперативне командування збройних сил Польщі повідомляло, що в країні триває військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА.

Як відомо, близько 01:13 українські військові повідомили про запуск декількох нових груп російських дронів. Згодом стало відомо, що «шахеди» залишили повітряний простір України і прямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Країна тимчасово закрила повітряний простір над аеропортом «Люблін» і над двома аеропортами у Варшаві. Також повідомлялося, що аеропорт у польському місті Жешув оголосив про тимчасове закриття до шостої ранку. Зазначається, що щонайменше один із безпілотників прямував саме в бік Жешува.