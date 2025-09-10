Головна Світ Соціум
«Шахеди» залетіли у повітряний простір Польщі: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Деякі «шахеди» залишали повітряний простір України і прямували в бік Польщі
фото з відкритих джерел

Причиною закриття аеропортів у Польщі стала «незапланована військова діяльність, пов'язана із забезпеченням державної безпеки»

Польща тимчасово закрила повітряний простір над аеропортами через «шахеди», які залетіли до країни, республіканець Джо Вілсон заявив, що Росія фактично оголосила війну Польщі, президент США Дональд Трамп звернувся до ЄС з пропозицією запровадити мита в розмірі 100% на товари з Індії та Китаю. «Главком» зібрав головні події ночі проти 10 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

«Шахеди» літали у Польщі

У ніч на 10 вересня Польща тимчасово закрила повітряний простір над аеропортом «Люблін» і над двома аеропортами у Варшаві. 

За даними сервісу FlightRadar, пасажирські літаки в районах Жешува та Любліна не фіксуються, але помітна активність військової авіації. Ці заходи були вжиті після того, як російські ударні дрони «шахед» залетіли в повітряний простір Польщі.

Нагадаємо, близько 01:13 українські військові повідомили про запуск декількох нових груп російських дронів. Згодом стало відомо, що «шахеди» залишили повітряний простір України і прямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

За інформацією моніторингових каналів, Польща могла підняти в повітря винищувачі F-16, щоб збити дрони.

Також повідомляється, що аеропорт у польському місті Жешув оголосив про тимчасове закриття до шостої ранку. Зазначається, що щонайменше один із безпілотників прямував саме в бік Жешува.

Польща прокоментувала російську атаку на Україну

У ніч з 9 на 10 вересня російські війська завдали чергового масованого авіаудару по Україні. У зв’язку з цим, як повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, для гарантування безпеки свого повітряного простору були активовані всі необхідні процедури.

Наразі в повітряному просторі Польщі діють польські та союзні літаки, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційна розвідка перебувають у стані найвищої готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист громадян, особливо в прикордонних районах.

Оперативне командування Збройних сил Польщі продовжує стежити за поточною ситуацією, а підрозділи залишаються готовими до негайного реагування.

Республіканець звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі

Республіканець Джо Вілсон заявив, що Росія фактично оголосила війну Польщі, коли «шахеди» були зафіксовані в польському повітряному просторі. У своєму дописі в соцмережі X конгресмен закликав адміністрацію Дональда Трампа дозволити Україні завдавати ударів по території РФ.

Вілсон відреагував на інцидент із дронами, назвавши його прямою атакою на союзника НАТО. Він зазначив, що це сталося менш ніж через тиждень після зустрічі президента Трампа з президентом Польщі Навроцьким у Білому домі. Конгресмен назвав дії Росії «актом війни» і висловив вдячність союзникам по НАТО за швидку реакцію.

Крім того, Вілсон закликав Трампа ввести обов'язкові санкції, які «збанкрутують російську військову машину», а також надати Україні зброю, здатну вражати цілі в глибині російської території.

Трамп закликав ЄС запровадити мита проти Китаю та Індії

Президент США Дональд Трамп звернувся до Європейського Союзу з пропозицією запровадити мита в розмірі 100% на товари з Індії та Китаю. Ця ініціатива є частиною спільних зусиль, спрямованих на посилення економічного тиску на Росію. 

Трамп висунув цю вимогу під час зустрічі високопосадовців США та ЄС у Вашингтоні, де обговорювалися способи збільшення економічних втрат для Москви через війну проти України. За словами американських чиновників, США готові підтримати таку ініціативу, якщо її підтримають європейські партнери. Один з представників адміністрації Трампа зазначив, що Вашингтон готовий «віддзеркалити» будь-які мита, які введе ЄС на китайський та індійський імпорт.

Трамп сказав, що не приймав рішення про удар Ізраїлю по Катару

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не приймав рішення про удар Ізраїлю по Катару, а відповідальність за це лежить на прем'єр-міністрі Біньяміні Нетаньягу. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Американський президент повідомив, що після атаки поспілкувався з обома лідерами. За словами Трампа, Нетаньягу запевнив його, що прагне миру. 

Трамп також розповів, що розмовляв з еміром і прем'єр-міністром Катару, подякував їм за підтримку і пообіцяв, що подібних інцидентів на їхній території більше не буде. Президент США вважає, що ця сумна подія може стати новою можливістю для досягнення миру.

Акції Apple впали після представлення нових моделей iPhone 17

Акції технологічної компанії Apple знизилися після представлення нових моделей iPhone 17, а також інших продуктів. За даними The Economist Times, інвестори з Волл-стріт, схоже, були розчаровані презентацією.

Акції Apple торгуються на NASDAQ за ціною близько $234,35 за акцію, зі зниженням на 1,48%. Падіння акцій розпочалося після представлення iPhone17.

Незважаючи на оновлення для Apple Watch і AirPods, інвестори не побачили в нових продуктах достатньо стимулів для подальших покупок.

Теги: безпілотник США Apple Дональд Трамп Польща росія

