Рекордне фінансування: ЄС надасть Польщі €43,7 млрд для посилення оборони

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Рекордне фінансування: ЄС надасть Польщі €43,7 млрд для посилення оборони
Польща отримає фінанси на оборону
фото із відкритих джерел

Європейський Союз ухвалив рішення про розподіл коштів нового фінансового інструменту SAFE

Польща отримає €43,7 млрд на оборону від ЄС через зростаючу загрозу з боку РФ. Гроші підуть на ППО та ПРО, артилерію, дрони, інфраструктуру та кібербезпеку. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Європейський Союз ухвалив рішення про розподіл коштів нового фінансового інструменту SAFE (Security Action for Europe), виділивши Польщі найбільшу суму – 43,7 млрд євро. Ці кошти, що становлять майже третину від загального обсягу фонду в 150 млрд євро, мають бути спрямовані на посилення оборонного потенціалу країни та розвиток національного військово-промислового комплексу.

Що передбачає програма SAFE?

Програма SAFE була створена Єврокомісією у відповідь на погіршення безпекової ситуації в Європі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Вторгнення Росії в Україну та наполягання президента США Дональда Трампа на тому, щоб Європа взяла на себе більше відповідальності за власну безпеку, спонукали Брюссель створити фонд безпеки для Європи (SAFE) на суму 150 млрд євро», – зазначає Reuters.

Програма передбачає спільні запозичення та надання довгострокових кредитів на пільгових умовах країнам-членам ЄС для реалізації оборонних проєктів. Мета фонду – стимулювання спільного виробництва військової продукції, зокрема боєприпасів, дронів та систем протиповітряної оборони.

Польща як лідер оборонних витрат

Польща останнім часом стала лідером серед країн ЄС за рівнем оборонних витрат щодо свого ВВП, виділяючи майже 4% на оборону. Прихід до влади нового уряду не змінив цього пріоритету: Варшава продовжує нарощувати свій військовий потенціал та інвестувати у власну оборонну промисловість.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що отримані кошти будуть спрямовані на модернізацію ключових можливостей Збройних сил Польщі, включно з програмою «Східний щит», яка передбачає посилення кордону з Росією та Білоруссю.

Окрім Польщі, значні суми від фонду SAFE отримають Румунія (16,7 млрд євро), Угорщина та Франція (по 16,2 млрд євро). Загалом фінансування буде надано 19 країнам-членам ЄС. Програма також передбачає можливість залучення до проєктів третіх країн, зокрема України, що є важливим кроком для посилення співпраці та інтеграції європейської та української оборонних галузей.

До слова, Польща збила «шахеди», які залетіли на її територію. У Польщі триває операція, пов'язана з багаторазовим порушенням повітряного простору російськими ударними дронами. У Польщі тривала операція, пов'язана з багаторазовим порушенням повітряного простору російськими ударними дронами, зазначив премʼєрДональда Туска.

Пізніше стало відомо, що у зв'язку з порушенням повітряного простору Польща оголосила про збори резервістів.

