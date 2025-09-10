Головна Світ Політика
Атака «шахедів» на Польщу: що відомо на цю хвилину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць
Щонайменше десять російських дронів залетіли на територію Польщі

Російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. «Главком» зібрав, що відомо про атаку на Польщу.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

Реакція польської влади на появу російських безпілотників

Премʼєр-міністр країни Дональд Туск заявив, що перебуває на постійному контакті з військовими. Згодом він повідомив, що польські військові застосували зброю проти цілей. Їх було збито. Крім того, премʼєр заявив, що скликає позачергове засідання уряду.

Атака «шахедів» на Польщу: що відомо на цю хвилину фото 1

Президент країни Кароль Навроцький наголосив, що взяв участь у нараді в Оперативному командуванні видів збройних сил. Він пообіцяв, що проведе нараду через порушення повітряного простору країни, наголосивши, що «безпека нашої батьківщини є найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці».

Атака «шахедів» на Польщу: що відомо на цю хвилину фото 2

Своєю чергою територіальна оборона Польщі оголосила про пришвидшений виклик резервістів через атаку російських БпЛА.

Реакція політиків на атаку російських БпЛА

Глава польського уряду Дональд Туск поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про збиття російських безпілотників у повітряному просторі Польщі. Він заявив, що перебуває з ним на постійному контакті. Держсекретар США також поінформований про те, що російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі.

Водночас демократи та республіканці різко засудили російську атаку. Так, конгресмен-республіканець Джо Вілсон звинуватив Росію в оголошенні війни Польщі. Політик відреагував на інцидент із дронами, назвавши його прямою атакою на союзника НАТО. Він зазначив, що це сталося менш ніж через тиждень після зустрічі президента Трампа з президентом Польщі Навроцьким у Білому домі. Конгресмен назвав дії Росії «актом війни».

Атака «шахедів» на Польщу: що відомо на цю хвилину фото 3

Конгресмени від Республіканської та Демократичної партій США закликали президента США Дональда Трампа відреагувати на безпрецедентне порушення повітряного простору країни-члена НАТО.

До слова, за даними моніторингових каналів, ворог цієї ночі масовано атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами Х-101, Х-59, «Калібр». Зазначається, що основними цілями ракет стали Житомир, Вінниця, Калуш, Львів. Цілями ударних БпЛА – Луцьк, Львів, Вінниця, Донеччина, Одещина. Також під удар потрапила Польща.

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
