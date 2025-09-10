Головна Світ Політика
Польща оголосила пришвидшений виклик резервістів тероборони через атаку російських БпЛА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Приблизно 10 російських безпілотників уночі залетіли на територію Польщі

У зв'язку з порушенням повітряного простору Польща оголосила про збори резервістів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на війська територіальної оборони країни.

Рішення було ухвалене через те, що російські безпілотники залетіли на територію Польщі. Зазначається, що бійці можуть отримати повістку про негайну явку та прибути до вказаних місць:

  • до шести годин у воєводствах: Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському,
  • до 12 годин у воєводствах: Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Святокриському та Малопольському,
  • у термін менш як 24 годин виклик в інших воєводствах не планується.

Крім того, військові закликали громадян не наближатися до виявлених уламків збитих дронів та повідомляти поліцію.

Польща оголосила про збори резервістів
Польща оголосила про збори резервістів
Як відомо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі. «Шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Оперативне командування збройних сил Польщі повідомляло, що в країні триває військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Країна тимчасово закрила повітряний простір над аеропортом «Люблін» і над двома аеропортами у Варшаві. Також повідомлялося, що аеропорт у польському місті Жешув оголосив про тимчасове закриття до шостої ранку.

Згодом премʼєр-міністр країни Дональд Туск заявив, що польські військові застосували зброю проти цілей. Їх було збито.

Теги: Польща

