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Російський сенатор Ісаков зрікся дочки, яка виступила проти війни в Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Російський сенатор Ісаков зрікся дочки, яка виступила проти війни в Україні
Сенатор Ісаков зрікся дочки через її проукраїнську позицію
фото із відкритих джерел

Ісаков назвав дочку Діану «зрадницею»

Член Ради Федерації РФ від Ханти-Мансійського автономного округу Югри Едуард Ісаков публічно зрікся своєї старшої дочки Діани, яка виступила проти війни в Україні. Про це повідомляє «Медуза».

Ісаков назвав Діану «зрадницею», припустивши, що вона отримала грошову винагороду за інтерв'ю у якому дівчина виступила на підтримку України.

«Вона висловлює свою позицію проти проведення спеціальної воєнної операції, проти політики своєї країни. Мабуть, вона отримала кошти від цих засобів, іншими словами - продала свого батька, сім'ю, Батьківщину, і залишила Росію. Важко підібрати слова, коли твоя дочка виявляється зрадником», – заявив сенатор. 

Ісаков також додав, що не виховує Діану із трьох років.

«З того моменту, як я дізнався, що вона має антиросійську позицію, ми не спілкуємося, я її не забезпечую, не надаю житло. Думав, що піде працювати, почне доросле життя, думатиме по-дорослому. А вона вирішила заробити гроші, продавши своє інтерв'ю, представившись дочкою сенатора», – додав він. 

Зауважимо, у квітні 2022 року 25-річна Діана, старша дочка Едуарда Ісакова, сенатора від Ханти-Мансійського автономного округу Югри, вийшла на антивоєнну акцію в Сочі. Її практично одразу затримали. Незабаром про це дізнався сенатор Ісаков і, як стверджує його дочка, вигнав її з дому. Наразі Діана знаходиться не в Росії. Перед тим, як виїхати з країни, вона дала велике інтерв'ю «Медузі» після якого сенатор і відрікся від будь-яких родинних зв'язків із дівчиною.

За словами самої дівчини, вона намагалася поговорити з батьком, але їхні погляди щодо війни в Україні настільки різні, що діалогу не вийшло.

«Тато побачив, на мою думку, мій пост в інстаграмі (у мене було кілька постів про те, що я проти війни і як все це нелюдяно). Почав надсилати російську, путінську пропаганду, що це, на кшталт, «рятувальна операція», людей на Донбасі вбивали, а зараз ми віддаємо по заслугах. Але особливо ми не говорили. Тому що обидва відчували деструктивність цих розмов», – розповіла Діана. 

Нагадаємо, російська актриса Маша Машкова в інтерв'ю CNN розповіла, що засуджує вторгнення Росії до України та позицію її знаменитого батька Володимира Машкова, який виступив на пропагандистському концерті-мітингу у Лужниках.

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