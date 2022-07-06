У Білорусі Союз матерів запустив флешмоб проти війни (фото)

Тих, хто насмілюється хоч слово сказати проти влади Білорусі, можуть засудити до страти

Жінки проти того, щоб їхніх синів відправляли на смерть

Спілка матерів у Білорусі ініціювала акцію проти війни: жінки кладуть іграшки на видні місця, доповнюючи їх письмовими посланнями. Про це повідомляє Telegram-канал «Союз матерей».

«Війна вбиває і тих, хто залишився живим», – написала одна зі сміливих мам, які надіслали фотографії з дитячими іграшками, які закликають до миру.

«Мій маленький слоник, мій синку. Твоя матінка не дозволить відібрати твоє життя. Ми проти війни! Під бомби хай ідуть Лукавого сини!», – пише мати з Білорусі.

Повідомляється, що у Білорусі триває жорстока боротьба з будь-якою незгодою. Тих, хто насмілюється хоч слово сказати проти влади, звільняють, б'ють і навіть можуть засудити до страти.

«Матері Білорусі закликають усіх приєднуватись до цієї акції по всій країні! Ми повинні показати, що ми проти того, щоби вмирали діти. Адже чужих дітей немає», – додали в союзі.

Раніше повідомлялося, що військові комісаріати Білорусі вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення.