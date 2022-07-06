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  4. У Білорусі Союз матерів запустив флешмоб проти війни (фото)
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    Соціум

    У Білорусі Союз матерів запустив флешмоб проти війни (фото)

    Тих, хто насмілюється хоч слово сказати проти влади Білорусі, можуть засудити до страти - У Білорусі Союз матерів запустив флешмоб проти війни (фото)
    Тих, хто насмілюється хоч слово сказати проти влади Білорусі, можуть засудити до страти
    фото: Союз матерей/Telegram

    Жінки проти того, щоб їхніх синів відправляли на смерть

    Спілка матерів у Білорусі ініціювала акцію проти війни: жінки кладуть іграшки на видні місця, доповнюючи їх письмовими посланнями. Про це повідомляє Telegram-канал «Союз матерей».

    «Війна вбиває і тих, хто залишився живим», – написала одна зі сміливих мам, які надіслали фотографії з дитячими іграшками, які закликають до миру.

    «Мій маленький слоник, мій синку. Твоя матінка не дозволить відібрати твоє життя. Ми проти війни! Під бомби хай ідуть Лукавого сини!», – пише мати з Білорусі.

    Повідомляється, що у Білорусі триває жорстока боротьба з будь-якою незгодою. Тих, хто насмілюється хоч слово сказати проти влади, звільняють, б'ють і навіть можуть засудити до страти.

    «Матері Білорусі закликають усіх приєднуватись до цієї акції по всій країні! Ми повинні показати, що ми проти того, щоби вмирали діти. Адже чужих дітей немає», – додали в союзі.

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    У Білорусі Союз матерів запустив флешмоб проти війни (фото)
    У Білорусі Союз матерів запустив флешмоб проти війни (фото)
    У Білорусі Союз матерів запустив флешмоб проти війни (фото)
    У Білорусі Союз матерів запустив флешмоб проти війни (фото)
    У Білорусі Союз матерів запустив флешмоб проти війни (фото)
    У Білорусі Союз матерів запустив флешмоб проти війни (фото)
    фото: Союз матерей/Telegram

    Раніше повідомлялося, що військові комісаріати Білорусі вивчаються можливості проведення прихованої мобілізації населення.

    Теги: Білорусь росія окупанти діти війна смерть Україна окупація #stoprussia
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    У Білорусі Союз матерів запустив флешмоб проти війни (фото)