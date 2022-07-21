Росіяни скасували парад флоту у Севастополі

Окупанти вирішили не проводити святкового параду у Криму до Дня ВМФ Росії

Росія скасувала військовий парад у тимчасово окупованому українському місті Севастополь, який традиційно планувався на День Військово-морського флоту РФ 31 липня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«День Військово-морського флоту Росії у Севастополі пройде зі святковою програмою, але без урочистого параду», – зазначається у повідомленні.

Крім того, не буде урочистих зборів моряків у Будинку офіцерів, святкового прийому командувача, а також традиційного військово-спортивного свята для мешканців міста в акваторії Севастопольської бухти.

Причини скасування всіх цих заходів не повідомляються. Імовірно, це пов’язано з втратами, яких завдала Україна Росії у Чорному морі.

Нагадаємо, українські військові завдали удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

Також 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад.

30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 «Акула» Чорноморського флоту Д-106. Внаслідок вибуху три російські моряки загинули.

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