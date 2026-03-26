Переговори з Іраном зрушили з місця: Рубіо заявив про прогрес

У США говорять про «конкретні результати», але деталей не розкривають

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у переговорах з Іраном вдалося досягти певного прогресу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

Рубіо зробив відповідну заяву 26 березня перед відльотом на зустріч міністрів закордонних справ країн G7 у Франції. Він зазначив, що переговорний процес триває за участі посередників, однак відмовився уточнювати деталі.

«Є країни-посередники, які передають повідомлення, і прогрес досягнуто – досягнуто певного конкретного прогресу», – сказав держсекретар США.

За його словами, переговори мають складний характер і не відбуваються прямим шляхом. «Переговори є тривалим і мінливим процесом», – додав Рубіо. При цьому він не уточнив, які саме питання вдалося просунути та з ким саме велися контакти.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що Іран може бути готовий прийняти американські умови щодо завершення війни. Віткофф вважає, що у Вашингтона є підстави припускати зміну позиції Тегерана.

Нагадаємо, що Іран вважає план США щодо завершення війни несправедливим і таким, що не відповідає його інтересам, та вже передав Вашингтону власні пропозиції. За словами одного з іранських чиновників, запропонований Вашингтоном 15-пунктний план є «одностороннім та несправедливим».

До слова, президент США Дональд Трамп під час виступу на благодійному вечорі республіканців у Вашингтоні заявив, що іранське керівництво дуже сильно прагне укласти угоду для припинення війни. За словами американського лідера, іранські високопосадовці уникають публічних заяв про готовність до компромісу через страх за власне життя. Трамп підкреслив, що в Тегерані побоюються як внутрішніх розправ з боку радикальних кіл власного народу, так і ударів з боку Сполучених Штатів.