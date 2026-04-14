Український дипломат оцінив потенціал проросійських сил в Естонії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Консервативна сила EKRE висловлює гасла на кшталт «національні інтереси – це основне»
фото: ERR

Посол Боєчко: «Є одна консервативна сила, яка декларує: «треба відкрити кордон з Росією, щоб торгувати»

Посол України в Естонії Володимир Боєчко заявив, що не бачить суттєвої загрози посилення проросійських сил в Естонії напередодні парламентських виборів, які мають відбутися наступного року. Про це він сказав в інтервʼю «Главкому».

«Я таких сил не бачу, навіть нинішні опозиційні партії тут відкрито підтримують Україну. Є одна консервативна сила, яка дещо вибивається з цього тренду, – EKRE, але я б не сказав, що вона проросійська. Вона висловлює гасла на кшталт «національні інтереси – це основне», «треба відкрити кордон з Росією, щоб торгувати» і так далі. Але ця партія не має великої підтримки. В парламент вони пройдуть зі своїми 10-11%, але навряд чи сформують з кимось більшість», – зазначив посол.

Посол додав, що між Росією та Естонією наразі відсутні торговельні відносини: країна відмовилася від прямої закупівлі російських енергоносіїв і припинила будь-який імпорт із російського боку.

«З Росії через кордон Естонії перевезти нічого неможливо. Але є питання щодо транзиту товарів через територію Естонії до Росії – йдеться про непідсанкційні товари. Будь-яка європейська (та не тільки) країна може доставляти товар через естонську територію. Але останнім часом Естонія призупинила роботу трьох прикордонних з Росією пунктів пропуску в нічний час – тобто принаймні таким чином цей потік трохи зменшений», – підсумував Володимир Боєчко.

Також Володимир Боєчко розповів, що Естонія комплексно підходить до боротьби з російською пропагандою, поєднуючи стратегічні комунікації та медіаграмотність суспільства. За словами дипломата, усі усвідомлюють, що через певні політичні сили, масмедіа, інтернет-ресурси Росія намагається впливати на настрої населення країни.

Нагадаємо, посол Володимир Боєчко в інтервʼю «Главкому» заявив, що Естонія, як і інші балтійські країни, буде готова до різних варіантів розвитку ситуації у разі російського вторгнення, навіть найгірших.

До того ж посол Володимир Боєчко повідомив, що російські громадяни, які виїхали до Естонії, здебільшого не демонструють відкритої колективної активності. Водночас частина з них публічно підтримує Україну та засуджує дії Росії, тоді як інші воліють не висловлювати своїх поглядів.

