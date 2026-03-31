Нічна атака на Україну: Повітряні сили повідомили про влучання БпЛА

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Росіяни уночі атакували дев'ятиповерхівку в Одесі
фото: Олег Кіпер/Telegram

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА

У ніч на 31 березня росіяни атакували Україну 289 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА.

Авіаційні втрати ворога станом на 31 березня 2026 року
Авіаційні втрати ворога станом на 31 березня 2026 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, що російські терористи атакували Полтавщину ударними дронами. Унаслідок атаки є загиблий та постраждалі. Рятувальники показали наслідки удару.

До слова, під ранок 31 березня російська терористична армія атакувала Одесу ударними БпЛА. Унаслідок цього постраждав чоловік.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

