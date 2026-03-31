Нічна атака на Україну: Повітряні сили повідомили про влучання БпЛА

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА

У ніч на 31 березня росіяни атакували Україну 289 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 267 ворожих БпЛА.

Авіаційні втрати ворога станом на 31 березня 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шести локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

