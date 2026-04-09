Посол України оцінив реальність повторення в естонській Нарві сценарію «ДНР»-«ЛНР»

Посол Боєчко: «Після прикладу «ЛНР»-«ДНР» естонці навряд чи бажають собі чогось подібного»

Посол України в Естонії Володимир Боєчко заявив, що ймовірність повторення в естонській Нарві сценарію «ДНР»-«ЛНР» значною мірою перебільшена та часто штучно розкручується. За його словами, хоча тема можливих провокацій з боку Росії періодично піднімається, естонська влада реагує на неї виважено, а правоохоронні органи мають достатній рівень компетентності, щоб протидіяти таким загрозам. Про це він зауважив в інтерв’ю «Главкому».

«На жаль, приклад України показав іншим країнам, особливо тим, які мають спільний кордон з Росією, що до будь-яких новин, а тим більше пов'язаних з сепаратизмом, треба ставитися серйозно. Естонія так і ставиться до всіх провокацій з боку Російської Федерації. Заяви естонських урядовців та представників компетентних органів щодо «Нарвської народної республіки», в принципі, були дуже виваженими і адекватними. Ми не маємо підігравати країні-агресору у поширенні таких тем», – підкреслив Володимир Боєчко.

За словами посла, естонські правоохоронні органи є достатньо ефективними та мають високий рівень компетентності, тому здатні впоратися з наявними викликами і загрозами. «Тим більше, що ці настрої в тому регіоні вже не вперше підіймаються: якщо не помиляюся, ще в далекому 1993 році була спроба реалізувати там щось на кшталт придністровського чи абхазького сценарію. Але в Молдові та Грузії це реалізувати вдалося, а в Естонії – ні. Тим більше після прикладу «ЛНР»-«ДНР», естонці навряд чи бажають собі чогось подібного», – додав він.

Боєчко наголосив, що Естонія є однією з перших країн ЄС та НАТО, яка цього року передбачила у своєму бюджеті витрати на оборону на рівні 5,5% ВВП. Водночас, як він зазначив, попри відносно невеликий обсяг бюджету, естонці добре розуміють загрози з боку Росії та готуються до різних сценаріїв.

Зокрема, посол підкреслив, що твердження про значну кількість проросійськи налаштованих мешканців у Нарві здебільшого є штучно розкрученими та перебільшеними.

«Просто в силу географії та інших чинників в тому регіоні більша частина мешканців є російськомовними. Але розмовляти російською мовою і мати проросійську позицію – зовсім різні речі. Російськомовні естонці чудово бачать, як живе пересічний громадянин Нарви та умовного Омська – бачать рівень зарплат, можливостей, демократії. В Естонії нічого не забороняють: хочете протестувати – виходьте протестуйте, користуйтеся тими месенджерами, які вам до вподоби... Але не виключаю, що є й так звані «ждуни». Так вони і в Україні є: всі ці люди, які наводять російські ракети на цивільну і критичну інфраструктуру, а потім від цих ударів страждають вони ж самі та їхні рідні», – пояснив дипломат.

Нагадаємо, естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні.

До слова, російський винищувач Су-30 порушив повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндлоо у Фінській затоці. Інцидент стався у середу, 18 березня, у другій половині дня.